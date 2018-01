Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2018: Entrevista a Sus Majestades de Sevilla

1 2 3

Melchor: «Todo lo que esté en mi mano para hacer reír a un niño enfermo, lo haré» Vicente Granados Royo, empresario de la industria cosmética - M.J.L.O. Vicente Granados (Madrid, 1979) está encantado con encarnar este 5 de enero a uno de los tres Reyes Magos de Oriente. Es el Rey Melchor más joven después de Espartaco. Ha esperado con ilusión este nombramiento, cuando ya el año pasado el Ateneo le ofreciera ser Gran Visir. «Ahí crecieron mis ganas de participar y ahí surgió mi candidatura». En mayo le entrevistaron y lo escogieron de corrido. «Sevilla es tierra que gusta ser representada por personas que, en sus distintas facetas, destacan sobremanera y me sorprendió que finalmente me eligieran». Este empresario madrileño de nacimiento y sevillano de adopción, lleva 32 años en la capital y desde hace 7 está al frente de Instituto Español, una compañía hispalense que elabora productos de perfumería y cosmética desde 1903. Entre sus marcas más tradicionales y reconocidas se encuentran Gotas de Oro, Ánfora o Aire de Sevilla. Tiene dos hijos, Lola, de dos años, y Vicente, de uno. «Este año voy a vivir la noche de Reyes de una forma especial, no sólo por la responsabilidad del cargo, sino porque la pureza de los niños hace que mires ese día de manera distinta». Confiesa que desde que conociera la noticia de su designación acude al gimnasio para poder lanzar los 11.000 kilogramos de caramelos que tiene pensado repartir. «Solo pido a los sevillanos que presencien el cortejo por cualquier calle de la ciudad porque es impresionante ver cómo trabaja todo el personal del Ateneo y comprobar luego su resultado. Se convierte en un día totalmente mágico para todos». A los más pequeños les va a pedir que sean buenos, quieran a sus padres y respeten a los demás. Además, dice, «va a ser la excusa perfecta para que Lola entregue el chupete a los Reyes Magos (ríe)». Después de la Cabalgata, Sus Majestades visitarán el Hospital Macarena para dar apoyo a los niños enfermos. «Será duro, pero les transmitiremos mucha fuerza. Todo lo que esté en mi mano para hacer sonreír, lo haré». Para el empresario de perfumes la Navidad en Sevilla huele a castaña asada, incienso y felicidad. «Es la época del año que más me gusta porque se perdonan cosas y la familia se junta». En la compañía son más de 160 trabajadores, —el 95 por ciento de la plantilla está formada por mujeres—, y en la comida de Navidad le dedicaron una «bonita» carta de Reyes Magos con frases que él suele decir cuando se dirige a los empleados, como «que la rueda no pare» o «trabajo más trabajo, igual resultado». También le regalaron una corona dorada «preciosa», aunque asegura que a día de hoy le siguen llegando felicitaciones de personas cercanas que aún no se han enterado de su privilegiada posición. Uno de los retos a los que se enfrenta Instituto Español de cara al futuro es la creación de la fundación para fines formativos, desarrollo y obra social. Ahora como Rey Mago también se va a contribuir con un donativo —sin especificar— que posteriormente serán distribuidos en distintas organizaciones no gubernamentales. Le gusta hacer deporte, leer, pasear con sus hijos, cazar con su padre y, por supuesto, trabajar. «Cuando algo te apasiona no se considera un trabajo. Soy afortunado porque es una ocupación que levanta sentimientos a otros y eso me gusta». A los Reyes de Oriente no suele pedirles nada, pero siempre se acuerdan de él. Eso sí, el «smart tv» de este año lo terminará sufriendo su bolsillo (bromea). Esta noche es mágica «no sólo por mis hijos, sino por mi mujer, Lola, porque lo vive como una niña más y me lo ha sabido transmitir». Espera con ansias cada mañana de 6 de enero porque es tradición reunirse su familia materna. «Nos juntamos cerca de sesenta personas todos los años. Recordamos viejos tiempos, añoramos a los que ya no están y disfrutamos de los nuevos miembros. Además sorteamos un jamón y ya me ha tocado tres veces seguidas. Este año no sé lo que sucederá, lo cierto es que será especial».

Gaspar: «Disfruto como un niño y este año me gustaría una Sevilla con nieve» Francisco Salas Baladón, empresario del sector alimenticio - M.J.L.O. En Francisco Salas (Villanueva del Fresno, 1952) ha recaído la responsabilidad de repartir regalos, ilusión y sonrisas en la noche más mágica de la Navidad y resulta que aún no se lo cree. «Me llamaron el 18 de mayo para comunicarme que era uno de los Reyes Magos y tuve que estar dos meses en silencio hasta que se hiciera oficial. No podía aguantar». Sólo lo sabía su mujer Marisol, porque a sus hijos les quería dar una sorpresa. «¡Papá! ¡Qué guardado lo tenías!», le dijeron. El empresario extremeño vive en Sevilla desde hace más de veinte años. Tiene tres hijos, Paco de 39 años, María de 37 y Lourdes de 36, y cuatro nietos pequeños. — «Abuelo, te han nombrado Rey Mago». — «Sí. Me ha llamado Gaspar para que sea su representante en Sevilla». — «¿Sabes por qué te han nombrado Rey Mago?» — «¿Por qué?» — «Porque eres muy bueno». Esas fueron las cariñosas palabras de una sus nietas mayores al enterarse de la noticia. Asegura que ese día su casa se llenó de alegría y felicidad y, por supuesto, fue una gran sorpresa para todos porque no se lo esperaban ni él ni los suyos. «Y más aún cuando comenzó el aluvión de mensajes y dedicatorias de amigos y conocidos que me hizo sentir muy querido y respaldado para poder asumir esta enorme responsabilidad». De todas, destaca una que recibió de su pueblo: «Gaspar no va ser menos rey que tú». Por su trabajo, viaja muchísimo a otras ciudades y ser Rey Mago en Sevilla es algo «muy valioso», ya que «no tiene nada que ver cómo se vive esta festividad en otros lugares de España». Con la inquietud y la sensatez de encarnar al Rey Gaspar la tarde de este 5 de enero por las calles de Sevilla, abre la llave del cofre de sus recuerdos familiares. Vivencias que atesora como diamantes de incalculable valor. Experiencias, esfuerzo y voluntad que, en gran medida, han contribuido a formar su personalidad. Francisco, desde muy joven, estuvo relacionado con la alta gestión de empresas. Fue director general de la empresa de alimentación El Fresno y en el año 84 fundó Paco Salas en Sevilla. Al poco tiempo se alió con el grupo belga Ardo, el mayor fabricante de verdura ultra congelada de Europa, para constituir Ardovries, de la que es director general desde su fundación. «La Navidad en Sevilla sabe a familia y amigos, y me gustaría que fuera fría y que nevara alguna vez». Si hay una fiesta que le gusta esa es la noche mágica de los Reyes Magos. Esa fe que se despierta entre niños y adultos se lo inculcaron sus padres y él ha hecho lo suyo con sus hijos. Siempre ha visto la Cabalgata desde la calle Asunción, incluso una de sus hermanas que vive fuera viene todos los años para acompañarlos. Sin embargo, este año será diferente. Vivirá la noche como un niño más pero desde lo más alto para apreciar bien las caras de inocencia de pequeños y mayores. «Me siento un privilegiado, por eso espero repartir todo lo que llevo dentro porque Sevilla me ha dado mucho». Ya tuvo la oportunidad de salir como beduino en varias ocasiones porque «es una fiesta que saca nuestro lado más tierno». Al Rey Gaspar lo deben querer en exceso porque le acompañará una impresionante comitiva: su mujer, sus tres hijos, sus cuatros nietos, hermanos y amigos. «A los niños voy a pedirles que se acuesten temprano y obedezcan a sus padres, que sean alegres y vivan lo mejor posible esa noche porque será un recuerdo precioso el día de mañana». A la hora de rememorar la fantasía que ha vivido siempre con esta fiesta, no puede evitar volver la vista atrás. Francisco ponía un zapato «muy limpio» en la ventana para recibir chocolates y golosinas y escribía una extensa carta con todas sus peticiones. Un regalo que recuerda fue cuando le trajeron una bicicleta que se hizo de rogar. «El primer año que la pedí no pudo ser y fue una decepción muy grande. Al segundo año, la volví a pedir y nada. Pero al tercer año..., ¡llegó! Imagínate lo contento que me puse», cuenta con melancolía. En otra ocasión, le trajeron un reloj en la casa de sus abuelos y fue el paso de convertirse de niño a hombre adulto. Ahora pide paz, felicidad y hacer las cosas mejor de lo que las hacemos. En su tiempo libre le gusta andar, montar en bicicleta y ahora acude al gimnasio para hacer brazos porque «hay que llenar Sevilla de caramelos, ilusión y fantasía. Confiesa que vivirá este día con gran emoción. «Será hora de sacar al niño que llevamos dentro, este es un tiempo sin tiempo; y de apartarse de los problemas cotidianos y disfrutar».