Así es el calendario laboral 2018 en Sevilla: la polémica del festivo de la Feria de Abril En Andalucía se incluyen los festivos tradicionales, a los que se le suman las fiestas locales del Corpus y la Feria, sustituyendo ésta al día de San Fernando

JAVIER MACÍAS

El calendario laboral 2018 en Sevilla incluye once festivos comunes al resto de España, uno propio de la comunidad autónoma y dos locales. En concreto, como festivos nacionales se recogen el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía), 29 y 30 de marzo (Jueves y Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada) y 25 de diciembre (Navidad).

Como es tradicional, en Andalucía no se celebra el día de San José (19 de marzo) -excepto en algunas localidades-, que se sustituye por el Día de Andalucía (28 de febrero). Para 2018, además, ninguno de los festivos cae en domingo, por lo que no se pasan al lunes. Sin embargo, hay dos días que caen en sábado: el 6 de enero y el 8 de diciembre. Al contrario que ocurre en otras comunidades, como puede ser el caso de Cataluña, en Andalucía no existen los festivos recuperables y se «pierden» en el calendario laboral.

A nivel local, en Sevilla en 2018 volverá a ser no laborable la Solemnidad del Corpus Christi, que este año cae el 31 de mayo. El Ayuntamiento hispalense, como ya hizo en 2017, ha aprobado pasar el tradicional festivo de San Fernando (30 de mayo) al miércoles de la Feria de Abril. En este cambio ha habido una gran polémica ya que algunos sectores de la ciudad, con el apoyo político del Grupo Popular, han criticado esta medida considerando que no se pone en valor al patrón de Sevilla en su festividad, a pesar de que su celebración religiosa y social ha perdido peso en los últimos años.