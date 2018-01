Fallecimiento El cardenal Carlos Amigo oficiará hoy el sepelio de Manuel Olivencia Sevilla despide al catedrático de Derecho Mercantil, referente del Derecho y ligado a la memoria de la Expo 92, de la que fue comisario

MERCEDES BENÍTEZ

El día después de que culminara el año de la celebración del XXV aniversario de la Exposición Universal de 1992 del que fuera comisario, y coincidiendo con su propia onomástica, ayer falleció en Sevilla Manuel Olivencia a los 88 años. La desaparición del catedrático de Derecho Mercantil, que hasta hace sólo unas semanas seguía acudiendo a su despacho de abogados y asistió hace menos de un mes en la Delegación del Gobierno en Andalucía a recibir el premio Plaza de España a la trayectoria pública «por una vida entregada al servicio público», causó ayer gran conmoción en el mundo del Derecho, la universidad y la política.

Pese a la fecha de la fatídica noticia, el tanatorio de la SE-30, donde la familia veló ayer los restos del prestigioso profesor universitario y abogado, fue llenándose a medida que avanzaba la tarde. Si a primera hora, cuando se conoció el fallecimiento, sólo estaba la familia, sus hijos, Daniel y Macarena (esta última esposa del vicesecretario del PP Javier Arenas), a la caída de la tarde acudieron numerosas personalidades a trasmitir sus condolencias.

Javier Arenas, yerno de Olivencia, apareció visiblemente afectado. No se separó de su esposa y sus tres hijos. Ayer no quiso hacer declaraciones y prefirió que fueran otros los que glosaran la figura de su suegro. No hizo falta que Arenas hablara ya que lo hicieron muchos otros desde distintos ámbitos. Todos destacaron el perfil profesional y humano de Olivencia. Su vertiente de profesor de Derecho Mercantil, la de exitoso abogado, su pasión por Sevilla, de cuya Exposición Universal de 1992 fue comisario, y también su prestigio como jurista, además de su lado humano y familiar.

Desde Madrid, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladaba sus condolencias a la familia, calificándolo como «maestro, prestigioso jurista y comisario general de la Expo». En Sevilla la presidenta andaluza, Susana Díaz, aseguraba que dejará «una gran huella en Andalucía».

En el tanatorio estuvo presente el ministro de Interior,Juan Ignacio Zoido, quien además de recordar que él mismo fue alumno de Olivencia en la Facultad de Derecho, dijo que se ha perdido «un gran jurista, un gran profesional de la universidad que deja huérfanos a sus alumnos, y un gran servidor público».

Zoido llegó junto a otro de los ilustres pupilos de Olivencia como el juez Antonio Moreno Andrade, quien hasta su reciente jubilación era representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental. Moreno Andrade también mostró su tristeza por la pérdida de su «amigo y maestro». Y es que, pese a haber sido profesor y alumno y que el juez nunca dejó de hablar de usted al catedrático, ambos juristas habían trabado una gran amistad que se hizo más estrecha cuando coincidieron en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Cada sábado se veían en una cafetería para una tertulia. «Siempre que yo faltaba, me decía:luego querrás aprobar», recordó. Moreno Andrade destacó también el sentido del humor del catedrático. Pero, por encima de todo, el juez resaltó que Olivencia era «un hombre humilde al que nunca se le notó la grandeza intelectual que tenía» y «dio un ejemplo de rectitud y de fidelidad a sus principios». Más tarde apareció también otro alumno de Olivencia, el alcalde de Sevilla, JuanEspadas, que recordó la «huella» que ha dejado «por su importante labor en el ámbito de las sociedades mercantiles y su código de buen gobierno» o su «enorme trabajo» como comisario en la Expo 92 y como «hombre de Estado».

Procedente del mundo del Derecho también estuvo presente su decano, Alfonso Castro, quien se refirió a Olivencia como «el más grande maestro vivo delDerecho» y recordó que éste fue el primer decano de la Facultad de Económicas y que ambas facultades (Derecho y Económicas) le deben que fuera capaz de generar equipos. «Era un abogado mítico y una figura de referencia a nivel cultural, jurídico y humanista», dijo Castro.

La capilla recibio un constante goteo de visitas a lo largo de la tarde. Pasaron otras personalidades de distintos ámbitos. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, el exalcalde Manuel del Valle, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Alvarez. También la secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, el diputado Ricardo Tarno o el alcalde de Tomares, José Luis Sanz. Igualmente aparecieron el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Rafael Valencia, el empresario Enrique Moreno de la Cova o Carmen Tello. Así fueron llegando desde todos los ámbitos. El sepelio será oficiado hoy a las 11.30 por el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, tras lo cual será incinerado y sus restos trasladados posteriormente a Ronda, donde reposan los de su hijo Luis, fallecido en el año 2014. Sevilla dirá hoy su último adiós a un referente del Derecho, cuyo nombre está unido al de la Expo 92.