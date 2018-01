Carnaval de Sevilla: Polémica en las redes por crear un concurso «solo» para sevillanos Los usuarios animan a grupos hispalenses que no participen en el certamen de la Diputación por considerarse «excluyente»

La polémica está servida. La fiesta del Carnaval traspasa fronteras y desde la provincia de Cádiz se abre al público un escaparate de coplas que con guasa, ironía, sátira... fabrican una amalgama de humor que cada año es esperada por multitud de aficionados. Las redes sociales son un hervidero estos días de comentarios en torno al certamen del Gran Teatro Falla tanto por parte de aficionados como autores de chirigotas, comparsas, cuartetos o coros.

Sin embargo, Sevilla se ha visto salpicada por decenas de comentarios en la red social Twitter, y es que la Diputación ha convocado el I Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de la Provincia de Sevilla, en la categoría de adultos, al que podrán acceder todas aquellas chirigotas o comparsas cuyos componentes hayan nacido o residan en la provincia, cosa que no ocurre con el concurso de coplas de Cádiz, donde pueden participar agrupaciones de toda España. No es la primera vez que llega una chirigota desde Santoña (Cantabria), Burgos o Murcia.

Esto ha suscitado numerosas reacciones, no son pocos los comentarios que animan a que grupos hispalenses no participen en el certamen, al considerarse «excluyente», lo que no ocurre en el Carnaval de Cádiz. Asimismo, el alcalde de la ciudad, José María González ha declarado en su perfil: «¿concurso de coplas solo para sevillanos? Señores de Diputación y Prodetur, el verdadero carnaval abraza, acoge, no te pregunta de dónde vienes. Prueben a hacer algo incluyente, se lo recomendamos, que de esto algo sabemos».

¿Concurso de coplas solo para sevillanos? Señores de la @DIPUSEVI y @prodetur: el verdadero carnaval abraza, acoge, no te pregunta de dónde vienes. Prueben a hacer algo incluyente, se lo recomendamos, que de esto algo sabemos 😉 #coac2018p14https://t.co/qR7udocLW4 — José María González (@JM_Kichi) 22 de enero de 2018

También agrupaciones sevillanas han salido al paso del concurso que la Diputación de Sevilla ha organizado «solo» para sevillanos como el autor de San José de la Rinconada Antonio Álvarez «El Bizcocho»: «Pues muy mal por la diputación de Sevilla. No entiendo nada».

Pues muy mal por la diputación de Sevilla. No entiendo nada. https://t.co/oTlMBY0m0M — bizcochO (@bizcoch0) 22 de enero de 2018

O la chirigota de Sevilla, que este año regresa a las tablas del Gran Teatro Falla con «Los Crazy de los 40», tras varios años de ausencia: «La Diputación no nos representa a ninguno de los que amamos el carnaval de Cádiz, el carnaval une, nunca separa, nosotros en su día nos mojamos y dijimos que no».

La @DIPUSEVI no nos representa a ninguno de los que amamos el carnaval de Cádiz,el carnaval une nunca separa, nosotros en su día nos mojamos y dijimos que No. — CHIRIGOTA DE SEVILLA (@ChirigotaSev) 23 de enero de 2018

Son muchos los que han querido opinar acerca de este tema:

Ahora coge el COAC y prohibe a las agrupaciones de la provincia de Sevilla presentarse en 2019 y qué. https://t.co/bVjyEd4Atg — Gaditanitis (@Gaditanitis) 22 de enero de 2018

Yo he vivido como un político quiso aprovecharse de nuestra agrupación para querer hacer un concurso en Sevilla para lucrarse acosta de los grupos,mi más fuerte repulsa a este concurso,así no. https://t.co/HbPgGg7Y3b — tuti alvarado (@TutiCarnaval) 23 de enero de 2018

El carnaval es igualdad, no discriminación. Vergüenza que se propongan este tipo de actos.https://t.co/uKFnRyJwLF — Gloria (@GloriaPonce12) 22 de enero de 2018

Soy de Sevilla y eso no tiene ni pies ni cabeza,el carnaval es de Cádiz y punto,el resto es imitación.FIN @alsondecarnaval — antonio clares carra (@clarescarrasco) 22 de enero de 2018

El plazo para inscribirse en el certamen sevillano finaliza este viernes, 26 de enero, y los interesados deberán cumplimentar un boletín a través de la web del Turismo de la Provincia (www.turismosevilla.org ), en el apartado Muestra de la Provincia, en el que también se pueden consultar las bases del concurso.

Una vez recibidas las inscripciones, se procederá al sorteo que definirá el orden de actuaciones, que se desarrollarán en el Patio de la Diputación durante los fines de semana del 2 al 4 de febrero y del 9 al 11 del mismo mes.