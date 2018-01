BARRIO DE SANTA CRUZ Casi 200 personas reclaman acceso libre a casas y garajes en Mateos Gago Los vecinos del barrio de Santa Cruz se han concentrado este miércoles bajo el lema «por un barrio vivo»

SEVILLA 18/01/2018 07:18h Actualizado: 18/01/2018 07:18h

La Plaza de la Virgen de los Reyes acogió ayer a las siete de la tarde una concentración de vecinos del Barrio de Santa Cruz. Durante una hora los vecinos acudieron a la llamada de su asociación solicita desde hace tiempo al Ayuntamiento una serie de puntos básicos en relación a las futuras obras de la calle Mateos Gago «que a día de hoy no han obtenido respuesta».

La convocatoria, realizada bajo el lema «Por un barrio de Santa Cruz vivo», se realizaba para reclamar «acceso libre a nuestras casas y garajes para quien tenga que venir, espacio de carga y descarga para vecinos 24 horas, reubicación de las plazas de aparcamiento que se eliminan, la ampliación del aparcamiento de Cano y Cueto y conocer el plan de movilidad».

María José del Rey, presidenta de la Asociación de vecinos y amigos del barrio de Santa Cruz desde hace 13 años, explicaba cómo « la convocatoria estaba dirigida exclusivamente a vecinos del barrio debido a que cada vez que se habla de Mateos Gago se hace pensando en los hosteleros y comerciantes, pero de vecinos nada», dijo.

«Columna vertebral»

Con respecto al ensayo de peatonalización realizado la pasada Navidad, Del Rey afirmó que «con el experimento de las pasadas fiestas hay vecinos a los que no han podido venir ni siquiera para arreglar una lavadora», dijo. Todo indica que a partir de Semana Santa se levantará la calle Mateos Gago, «que nunca será peatonal, sino semipeatonal. El 80 por ciento del barrio ya es peatonal, pero Mateos Gago es la columna vertebral del barrio y nos preocupa la falta de movilidad de los vecinos del barrio y sus familiares». Según aseguraba la presidenta, desde el pasado mes de febrero nos hemos reunido con el Ayuntamiento sin ningún problema. Ya entonces entregamos en el registro del distrito un escrito con doce reivindicaciones de los vecinos con respecto a Mateos Gago y todavía no hemos recibido respuesta». Desde febrero esperamos un plan de movilidad, tanto para las obras, como para cuando estas concluyan. Hemos esperado casi un año para recibir el plan, que pase la Navidad y todavía no hemos recibido nada. Me presentaron las obras, que creo va a quedar muy bien», aunque según Del Rey «Mateos Gago ya se levantó en el 91 para cambiar los suministros», recordó.

La concentración precisamente se ha realizado ahora «para que respondan a las preguntas de los vecinos antes de comenzar las obras». Ante las críticas realizadas por el delegado del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, por la convocatoria de ayer, Del Rey cree «que lo hace porque no tiene argumentos a la no respuesta a las preguntas de los vecinos, porque siempre nos hemos reunidos con ellos», dijo. A la convocatoria tampoco fueron llamados los partidos políticos, precisamente para que no se politizase la cuestión de Mateos Gago, en la que «nos tienen olvidados a los vecinos», añadió

Peatonalización

«No tiene nada que ver la de la calle Betis con nosotros, porque en Triana existen muchas vías aledañas para poder circular, mientras que aquí el 80 por ciento es ya peatonal», afirmaba.

Tras la pancarta, en la que se encontraba también el párroco Eduardo Martín Clemens, todos los vecinos se mostraban preocupados porque sólo puedan entrar los residentes, «es un nuevo plan Centro encubierto», «necesitamos más accesos al barrio y no que nos cierren», «el barrio cada vez menos habitable y somos quienes cuidamos sus casas» y «que cuenten con los residentes y sigan vigilando veladores y la imagen de las tiendas turísticas», pedían.