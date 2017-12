PERSONAS SIN HOGAR EN SEVILLAi Ceden una vivienda al anciano que duerme en la calle desde hace quince años Lo hará el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, donde nació hace 71 años Antonio Escobar Aguilar

M. J. PEREIRA

@mjesuspereira SEVILLA 15/12/2017 07:23h Actualizado: 15/12/2017 07:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Escobar Aguilar, el anciano que duerme en las calles de Sevilla desde hace quince años, ha recibido esta semana su regalo de reyes magos por anticipado. Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía, la localidad sevillana donde Antonio nació hace 71 años, le ha visitado este jueves en Nervión, donde suele pernoctar, para comunicarle que a partir de este sábado dispondrá en ese municipio de una pequeña vivienda. «Estoy deseando volver a mi pueblo», ha declarado a ABC este sevillano, que lleva esperando once meses de la Junta de Andalucía una pensión no contributiva.

ElAyuntamiento de Fuentes de Andalucía ha indagado los orígenes de esta persona sin hogar, que nació en 1946 en la casilla de Padilla, cerca del cortijo de Puñuela, donde su familia era conocido con el apodo de «los gatos». Según declaraciones del propio Antonio, en Fuentes de Andalucía vivió con su madre, Valle Aguilar, hasta que ésta falleció y tuvo que dejar la casa de alquiler en la que residían. La experiencia que tenía en el campo recogiendo maíz y algodón de poco le valió a este fontaniego en la capital andaluza, donde hace quince años terminó pernoctando en la calle al no hallar trabajo.

Al principio estaba en los alrededores de la Catedral de Sevilla, donde mendigaba, «pero -dice- los policías locales me echaban continuamente porque los indigentes damos mala imagen. Por eso me vine a Nervión. Duermo normalmente en los cajeros y de día pido dinero para comprar alimentos y tabaco, mi único vicio, porque yo ni bebo ni me drogo. Estoy en la calle porque no tengo más remedio».

A la espera de la pensión no contributiva, Antonio ha alternado los cajeros con el albergue municipal cuando hay plaza libre. Esta semana, el Ayuntamiento le ha ofrecido la posibilidad de dormir en el centro de baja exigencia que acaba de reabrir en la avenida Juan Carlos I para personas excluidas.

Antonio Escobar, en una calle de Nervión donde suele mendigar y donde pernocta -M. J. P.

A partir de ahora, Antonio no tendrá que pernoctar más en la calle, ya que el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía le trasladará este sábado al pueblo y le facilitará una pequeña vivienda para que pueda vivir solo, ya que es autonómo. «Sé cocinar y limpiar», ha dicho a Francisco Martínez este sintecho, agradecido de poder olvidar la pesadilla que ha vivido desde 2002.

El alcalde de Fuentes de Andalucía por Nueva Izquierda, Francisco Martínez, ha declarado a ABC que Cruz Roja colaborará en el transporte de Antonio hasta Fuentes de Andalucía y Cáritas le facilitará ropa. El Ayuntamiento invertirá 200 euros en adecuar y preparar el piso para que el sábado esté listo para recibir a este sintecho y se hará cargo del alquiler y de los alimentos que necesite hasta que reciba la pensión.

Quince años lleva Antonio durmiendo en las calles de Sevilla - M. J. P.

Una oleada de solidaridad ha surgido en Fuentes de Andalucía para sacar de la calle a este anciano. Un grupo de Facebook de la localidad con más de 3.200 seguidores, la mayoría de esa localidad sevillana, ha propuesto incluso recaudar dinero en favor de Antonio. «Fuentes es un pueblo solidario. De eso no hay duda. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo canalizamos esa solidaridad hacia Antonio», ha explicado Martínez, quien ya busca a familiares cercanos a Antonio en Fuentes de Andalucía.