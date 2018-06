SEVILLA «Claro que seré exigente con el Gobierno porque espero mucho más» El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, hace balance de sus tres años en el cargo con la vista puesta en las urnas tras el terremoto político en Madrid

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, considera que el grado de confianza personal y el crédito político que atesora es hoy mayor que hace tres años, en junio de 2015, cuando asumió el cargo. Y se muestra convencido, en una entrevista concedida a ABC de Sevilla, de incorporar nuevos votantes que entonces optaron por otras candidaturas cuando se convoque de nuevo a los sevillanos.

En la entrevista, Espadas declara sus expectativas respecto del Gobierno de Pedro Sánchez: «Espero mucho más de mis compañeros del PSOE que de algunos ministros del PP. Mi esperanza en situar un marco de relación economico-financiera como de competencias con respecto al ministro Montoro con lo que espero de la ministra Montero no tiene ni punto de comparación. Claro que seré exigente porque espero mucho más porque comparto un proyecto político, porque es una oportunidad que no se puede desaprovechar».

«Por primera vez vamos a tener un alcalde que pueda ser reelegido en base a que ha conseguido recuperar la confianza y el crédito de los sevillanos más allá de los logros materiales que pueda ver el ciudadano. Y eso era el primer objetivo que marqué en mi mandato en el primer discurso de toma de posesión», confiesa en la entrevista.

Esos son intangibles, ¿cómo se miden?

Sí, pero un ciudadano generalmente vota más por intangibles que por tangibles. Si votara por tangibles, el PSOE no hubiera perdido la Alcaldía en la Expo92. El gobierno de Monteseirín hubiera durado tres mandatos más porque difícilmente se pueden hacer más cosas. No nos equivoquemos, está escrito en muchos manuales de política, a los ciudadanos no sólo se les puede pedir el voto como consecuencia de cosas concretas y medibles sino como consecuencia de que hayamos sido capaces de generar confianza en su estado de ánimo, en lo que esperan que vayamos a hacer y capacidad para volver a ilusionar. Este gobierno y este alcalde tiene más confianza y más crédito que el que tenía en mayo de 2015 a nivel personal. He conseguido que personas que no me conocían o no confiaban en mí en junio de hace tres años, hoy me vean como una persona capaz de llevar este barco que en estos tres años ha podido hacer lo que ha podido hacer pero que apunta maneras y tiene un proyecto serio. Si le dejamos que sea capaz de culminarlo, Sevilla al cabo de dos mandatos será una ciudad más fuerte, con más capacidad de generar riqueza y haber resuelto nuestro drama, que es el empleo. Con el talento que tenemos, no podemos tener las cifras de desempleo que hemos tenido en esta ciudad.

¿De qué manera va a influir el terremoto político de estas dos últimas semanas en el panorama municipal ante las urnas?

Es tremendamente importante la gestión de estos diez meses prácticamente para situarnos en la precampaña…

Si me dice que en tres años sólo le ha dado tiempo a transmitir confianza, ¿en diez meses a qué le va a dar tiempo?

Si las elecciones municipales fueran mañana, no tendría ninguna duda respecto a quién sería la primera fuerza política en esta ciudad. Con seguridad. Pero son en mayo de 2019, por tanto cómo gestionar estos diez meses es absolutamente capital. No sólo va a contar lo que nosotros seamos capaces de hacer en estos meses, básicamente rematar proyectos en marcha que a lo mejor no es cortar la cinta insisto porque nunca me ha preocupado pero dejar el tranvía en mayo de 19 con obra ya iniciada es mi reto o un convenio firmado entre las tres administraciones para reanudar las obras del metro es un objetivo político o proyectos de desarrollo urbanístico, esto debe computar en alguna parte. Así como hemos dicho que la Gerencia de Urbanismo requiere de revisión, esa misma Gerencia desbloquea cada miércoles cuestiones que no había desbloqueado el gobierno anterior. Ahora hay más gente llamando a la puerta para invertir y es cierto que no la había en lo más agudo de la crisis, pero el enfoque que se ha dado al proyecto del Batán o del puerto todavía no ha requerido un euro de inversión, pero permite que en los próximos años lo podamos ver y sin embargo yo me lo encontré varado con los inversores dispuestos a irse. Hemos tenido habilidad de buscar complicidad con el sector privado.