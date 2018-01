UNIVERSIDAD DE SEVILLA El Claustro de la Universidad de Sevilla respalda el informe de Gobierno del Rector con el 78,7% de los votos emitidos El documento sirve para rendir cuentas ante el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria sobre la actuación de Miguel Ángel Castro al frente de la US en el año académico 2017

ABC

Sevilla 17/01/2018 11:36h Actualizado: 17/01/2018 11:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El claustro de la Universidad de Sevilla ha respaldado con el 78,7 por ciento de los votos emitidos el informe de Gobierno que el Rector, Miguel Ángel Castro, presentó el pasado 12 de enero para rendir cuentas ante el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria sobre su actuación al frente de la US en el año académico 2017.

La participación ha sido del 81 por ciento al emitirse 239 votos (uno de ellos nulo), de los que 188 han sido votos sí, 34 votos no y 16 votos en blanco.

El informe de Gobierno recoge las principales actuaciones que se han realizado en relación a las acciones y proyectos de gobierno que vertebran la política académica en la Universidad de Sevilla y siguiendo la estructura del Programa de Gobierno del Rector, en cuanto a las funciones, las personas y los instrumentos.

El artículo 11 del Estatuto de la US señala que es competencia del claustro aprobar el Informe anual de gobierno, y en esta ocasión 188 claustrales han votado favorablemente. La próxima tarea encomendada al claustro será la de celebrar unas elecciones para constituir las distintas comisiones definidas en el Estatuto de la Universidad de Sevilla.

Críticas profesores

Sin embargo, martes un grupo de claustrales de la Universidad de Sevilla (US) resolvió no votar el informe de Gobierno presentado por el rector de la institución, Miguel Ángel Castro, al obtener en la sesión de debate la afirmación, por parte de éste, de que dicha presentación no es obligada.

Esta aseveración, según explicó a Europa Press el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, José Manuel Gómez -uno de los declinantes-, se produjo en el marco de una réplica del rector a una intervención propia en la que sostenía que «más que un informe era una memoria, sin el menor atisbo de autocrítica».

«Él dijo, a mí y al Claustro, que no tenía obligación legal de presentar ningún informe, y si eso es así, nosotros tampoco la tenemos de votarlo. Si lo presenta es porque quiere refrendar año a año su acción de gobierno a través del Claustro, controlando la actuación del órgano respecto a su mandato», criticó Gómez.

Para el catedrático, el rector, «de la mano» de la Secretaría General, se encuentra «en permanente invención de procedimientos nuevos», ante lo cual este grupo ha decidido no votar al entender la existencia de «manipulación del sentido de funcionamiento del claustro con el objeto de ver su fuerza, un juego al que no queremos jugar».