El Colegio de Abogados de Sevilla creará un turno de oficio para los delitos de odio

Los delitos de odio van a mas. Aunque sólo aflora una parte de esta figura del Código Penal tipificada en 2009 y que protege a colectivos especialmente vulnerables, el Colegio de Abogados de Sevilla está especialmente preocupado por el tema. Se trata de comportamientos que, según recoge el artículo 510 del Código Penal, provocan «la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía». Para estas conductas se prevén penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Por ello según explican el presidente y la vicepresidenta de la comisión de derechos humanos del citado colegio, Manuel Pérez Cuajares y Olga Burgos respectivamente, vieron la necesidad de ocuparse del tema «a la vista del incremento de estos delitos relacionados con los prejuicios hacia determinados colectivos».

Se trata además de unos comportamientos que sitúan a Sevilla entre las cinco provincias de España con mayor número de delitos de odio ya que, según el informe del Ministerio del Interior, Sevilla con 38 incidentes relacionados con este tipo de delitos producidos durante 2016 se sitúa por detrás de Barcelona, Madrid, Bizkaia y Valencia. Sin embargo, si el dato es de por sí significativo, hay otro más llamativo aún. Y es que Sevilla está aún más a la cabeza en cuanto a delitos relacionados con la discapacidad.

Por ello los representantes del Colegio de Abogados coinciden en que se trata de comportamientos que suponen discriminación por motivos de raza, religión, sexo o ideología. Es un tema, el de los delitos de odio, que fue incluso objeto de unas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados hace varios meses a las que asistieron unos 200 profesionales. El Colegio de Abogados tiene la intención de crear un turno específico de los abogados de oficio para tratar este tipo de delitos. Es decir, igual que ya existe un grupo especial dedicado a os casos de violencia de género, poner en marcha otro sobre delitos de odio como ya existe en otras ciudades como Madrid, Córdoba o Málaga.

Es un tema que consideran necesario ya que existe una fiscal delegada especializada en estos delitos e incluso un grupo especial de la Policía que tiene formación en estos delitos. Unos comportamientos que, para Pérez Cuajares, son preocupantes porque además todavía hay muchas víctimas que se resisten a denunciarlos porque no quieren hacerlo público. Y, de hecho, aunque se produzcan de forma habitual, muchas veces son juzgados como delitos comunes. Es el caso de episodios violentos con inmigrantes. Mucha veces no se clasifican como delitos de odio. Y, sobre todo, no afloran todos los casos que en realidad se están produciendo.

Para evitarlo, tanto Pérez Cuajares como Burgos son partidarios de que exista una formación especializada de todos los operadores jurídicos. Ytambién de potenciar el asesoramiento desde la clínica legal jurídica que ya hay en marcha.