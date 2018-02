TRANSPORTE DE MASCOTAS ¿Cómo voy con mi perro desde Sevilla a Córdoba si no tengo coche? Los que pesan más de 10 kilos, en taxi por un coste de 168 euros ida y vuelta

SEVILLA 17/02/2018 08:39h Actualizado: 17/02/2018 13:41h

Uno de los problemas que se les plantea a quienes tienen una mascota aparece a la hora de viajar por ocio o de trasladarse a otra ciudad por motivos varios, porque no todo el mundo tiene coche para llevarla ni en todos los medios de transportes permiten animales de ciertas características.

La casuística que se presenta es muy variada en cuanto animales y medios de locomoción pero, como para ejemplo bien vale un botón de muestra, vamos a citar uno que suele darse con frecuencia.

¿Cómo voy con mi perro desde Sevilla a Córdoba si no tengo coche? La elección de esa ciudad andaluza no es caprichosa. Allí se encuentra el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, un referente en la materia al que acuden no pocos ciudadanos con sus mascotas desde diferentes puntos de Andalucía.

Tampoco se ha elegido al perro al tuntún, pues de todos es sabido que es el animal de compañía más frecuente en los hogares españoles.

De modo que si su perro pesa más de 10 kilos sepa que solo puede ir a Córdoba en taxi, porque en tren, avión y autobús no está permitido, según la normativa.

El taxi, si sale de Sevilla con tarifa de lunes a viernes le costará 168 euros, ida y vuelta, que es resultado de multiplicar la distancia por 1,20 que sale el kilómetro. Pero a eso tendrá que sumarle algún dinerito más porque lo normal es que vaya a hacer una gestión o a esa clínica y regrese a Sevilla.

Como ya tiene pagado el regreso y no va a abonar otro taxi de vuelta que también le costaría 168 euros lo práctico es abonarle al taxista que le ha llevado las horas de coche parado que sale en unos 18 euros, según señala el presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras.

Agrega que puede ir en el asiento de atrás del vehículo que tiene el respaldo abatible y que lo más recomendable es aclarar antes de salir de Sevilla con el taxista el tiempo que vamos a estar en Córdoba y cualquier detalle para que no haya equívocos de última hora.

En cuanto al tren fuentes de Renfe destacan que en servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional estarán admitidos los animales cuyo peso máximo no exceda de 10 kilos siempre dentro de una jaula, transportín u otro tipo de contenedor cerrado cuyas medidas sean 60x35x35 centímetros con dispositivo para contener y retirar los residuos.

En Aena explican que todo lo relacionado con el transporte de mascotas y animales depende de las aerolíneas, no del aeropuerto. Ellas son las que establecen los criterios que han de seguirse para volar con animales y el modo de hacerlo. Por otra parte, no todas las compañías aéreas permiten viajar con mascotas; es el caso, por ejemplo, de Ryanair.

Las compañías más importantes por número de pasajeros transportados son, además de Ryanair, Vueling, Iberia, Easyjet, Transavia, Lufthansa y Air Europa, en el caso de Aeropuerto de Sevilla.

Autocares

Respecto a los autobuses, en la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía nos remiten al artículo 11.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que establece:

«En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas se prohíbe a los viajeros llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúan de esta prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros, especialmente adiestrados como lazarillos»

En cumplimiento de dicho artículo, lo que ocurre en la realidad con todos los operadores, y es lo que se ha plasmado en el Decreto de Derechos de los Viajeros que se está tramitando es que «sólo se permite el traslado de animales de compañía en los vehículos que cuenten con bodega para equipajes, siempre que los animales viajen dentro de una jaula o contenedor proporcionado por el viajero que cuente con un fondo impermeable para contener los residuos».

También dicen en la Consejería que podrán viajar sin restricciones en todos los autobuses y autocares los perros de asistencia que acompañen a personas con discapacidad y los perros en formación acompañados de sus adiestradores.