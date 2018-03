19 DE MARZO ¿Cómo sorprender por el Día del Padre? Regalos de última hora para sorprender a los progenitores con felicitaciones originales, emotivas y divertidas, tartas caseras, planes y actividades y detalles elaborados por uno mismo

M.J.MORÓN

Este lunes, además de San José, se celebra el Día del Padre y, tanto adultos como niños, se esfuerzan en obsequiar a su progenitor con un regalo bien de índole sentimental o material.

Camisas, corbatas, relojes,... son un quebradero de cabeza año tras año y es que los gustos evolucionan. Quizás los regalos experienciales y los que apuntan al corazón sean los más deseados por todos, así que, si estás pensando en acompañar tu regalo con una emotiva tarjeta, éstas son algunas de las frases más bonitas que le puedes dedicar.

Frases y dedicatorias

Si lo has dejado todo para última hora, puedes hacerle una dedicatoria divertida, traviesa, desenfadada o sentimental,... una dedicatoria hecho por ti será uno de los regalos que más valore, como las que se recogen a continuación.

«Algunos super héroes no tienen capas... ¡son padres! ¡Feliz día del padre! ¡Te queremos hasta el infinito y más allá!», «Si quieres un regalo mejor para el día de padre, ¿qué hay si me subes la paga? ¡Feliz Día del Padre!», «La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un papá… ¡Gracias infinitas!», «Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá», «Al padre se lo necesita, se le quiere y se le respeta durante la infancia, pero es de adulto, cuando se le entiende y comprende. Gracias papá».

Recuerda que cuando estés pensando en frases o dedicatorias para el día del padre haz una pequeña lista de recuerdos o vivencias, leerlas le hará revivir esos días y seguro le hará sonreír.

Tartas

Si durante semanas atrás no pensaste en qué regalarle a ese ser tan especial que te dio la vida o si todos los regalos que ves en los centros comerciales te parecen costosos, regalar un pastel o una tarta siempre es una opción inteligente y económica. Como las tartas de oreo, de zanahoria esponjosea, de dulce de leche, de limón sin horno o de mousse de piña son muy fáciles y rápidas de elaborar.

También se pueden hacer galletas de formas de corazón de diferentes tamaños, y la línea de pasteles elaborados con fondant con diseños florales, rellenos de caramelo o chocolate en torta de vainilla o de chocolate se quedará sin palabras.

Regalos experienciales

Los regalos experienciales tienen muy buena acogida para regalar en el Día del Padre. Se apuesta por las degustaciones y catas de cerveza, los packs de fines de semana y los deportes de invierno como las motos de nieve o los paseos a caballo en plena naturaleza. Asimismo, las actividades para toda la familia como puede ser la entrada a un parque temático también se hacen un hueco entre las más vendidas.

De cara a la llegada de la Semana Santa también se puede pensar en un viaje que ayude a los padres a dejar el estrés de la rutina de lado y tomarse unos días de relax en lugares idílicos. Casas rurales en la montaña, balnearios o hoteles en primera línea de mar si el tiempo acompaña para pasar unos días de playa.

«Techies»

Aunque sea un regalo recurrente, los detalles tecnológicos también suelen triunfar el Día del Padre. Además, con un sólo clic y sin moverte de casa se puede adquirir lo que se desee.

En las diferentes plataformas digitales podrás elegir desde los mejores gadgets del año hasta los regalos relacionadas con la cultura, multimedia, el juego y muchas sorpresas diferentes según los gustos y los presupuestos.

Dibujos y diplomas

«Diploma al mejor papá del mundo», «Para el papá más especial», «Este diploma reconoce al padre más cariñoso»... son algunas de las frases que podemos escribir en nuestro diploma para felicitarlo. Lo mismo sucede con los dibujos.

El simple gesto de felicitarlo, ya supone un detalle para los padres, pero regalar un DiY, Do it Yourself (hazlo tú mismo), no cuesta nada. Si no dispones de tiempo también puedes realizarlo a través de Dibujalia, Actiludis o Menudos Peques.

En estas plataformas especializadas se pueden encontrar varios modelos de diplomas y felicitaciones para imprimir, algunos bonitos dibujos para colorear que podemos completar con nuestro texto.

Sea como sea, estos diplomas para el Día del Padre, que podemos imprimir, le hará mucha ilusión si van acompañados de un mensaje cariñoso y un gran abrazo.