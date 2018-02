Las compras on line disparan la demanda de naves logísticas en Sevilla ZAL, el Centro de Transportes de Mercancías y el polígono La Isla son las principales zonas logísticas, según el informe de la consultora Inerzia

El mercado de naves industriales está de enhorabuena en Sevilla gracias al crecimiento del consumo y del comercio electrónico (e-commerce). No sólo aumentaron las operaciones de alquiler en 2017 sino que faltan naves logísticas para atender la demanda de empresas como Leroy Merlin, Ikea, Primark o Amazon, que quieren tener sus naves y almacenes próximos al centro de la ciudades.«Hay escasez de naves de calidad listas para entrar en ubicaciones privilegadas y cercanas a la capital», advierte Julio Sánchez Picci, responsable de Naves Industriales de la consulta Inerzia, quien apunta así un mercado potencial para invertir.

Abudan actualmente las naves pequeñas no aptas para su uso debido a su mal estado o no acordes a la actual normativa, lo que provoca que lleven muchos años en el mercado sin salida, según Inerzia. Sin embargo, hay más demanda que oferta de naves de tamaño mediano y grande en las que no haya que hacer grandes mejoras. Es el caso de las naves logísticas. «Los principales complejos logísticos continúan con una ocupación casi plena, aunque dichos recintos sí disponen de parcelas disponibles para realizar llaves en mano», ha destacado Sánchez Picci.

Las principales zonas logísticas son actualmente la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla (liderada por el gitante inmobiliario Merlin Properties), el Polígono Industrial La Islay el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Sevilla, todos ellos casi con un 100% de ocupación. En esas zonas, el precio medio de alquiler es de 3,3 euros por metro cuadrado y mes, un euro más que el precio medio en los polígonos industriales.

El pasado año se disparó el precio medio del alquiler de naves un 2,3% al situarse en 2,3 euros por metro cuadrado y mes, la primera subida en los últimos diez años, período en el que se ha registrado una caída de precios de hasta el 41%, según el último informe del sector inmobiliario terciariov de Inerzia.

Los más caras y las más baratas

Las naves industriales con precios de alquiler más caros están en el Polígono Aeropuerto (4,5 euros por metro cuadrado y mes), El Manchón (4,1), la ZAL (4), CTM (3,5) y Nuevo Torneo (3,4). En cuanto al mercado de venta de naves industriales, el primer puesto de este ranking lo ocupa el polígono El Manchón (835 euros/m2), Pagusa/Santa Clara de Cuba (767), Polígono Carretera Amarilla (720), La Negrilla (700 euros) y San Jerónimo(670), según el informe de Inerzia Asesores Imobiliarios referido al ejercicio 2017.

Por contra, los polígonos industriales con los precios de alquiler más bajos son, por este orden, Itálica /Mensaque, en Santiponce, con un precio de alquiler de 1,5 euros por metro cuadrado y mes; Laguna Larga /Ctra Mairena (1,5 euros/m2/mes), en Alcalá de Guadaíra; La Viña (1,6), en La Algaba; Piedra Hincada/Recisur (1,7), en Alcalá de Guadaíra; y El Cáñamo (1,7), en San José de la Rinconada.

En lo que respecta al mercado de venta de naves industriales, los más baratos son: Nacoisa/Majaravique, en San José de la Rinconada, con un precio medio de 329 euros por metro cuadrado; El Cáñamo (343); Hacienda Dolores (352), en Alcalá de Guadaíra; Laguna Larga (360) e Itálica (375).

Mientras que el alquiler de naves está en auge, el de venta continúa siendo casi inexistente. El precio medio de venta es de 482 euros por metro cuadrado, casi un 1% menos que el año anterior, salvo en las zonas urbana y Oeste. Los precios más elevados de venta de naves industriales se sitúan en los polígonos industriales de la zona urbana, con 612 euros/m2; zona Oeste (542 euros/m2) y zona Sur (451 euro/m2). Las naves industriales de la zona Norte son las más baratas: 395 euros/m2.