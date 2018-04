Tribunales El crimen de la gasolinera: «Soy muy ligero con la escopeta; no le dí tiempo a defenderse» El cubano acusado del crimen de la gasolinera admite que fue él, el autor, en una sesión llena de contradiciones

M.B.

SEVILLA Actualizado: 04/04/2018 13:27h

«Yo soy muy ligero con la escopeta; no le di tiempo a defenderse». Ha sido la confesión que en la mañana de este miércoles ha hecho ante el jurado el acusado del crimen de la gasolinera en la Audiencia de Sevilla.

En un juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla el ex militar cubano, Alberto H.B., para el que la Fiscalía pide 17 años de prision por un delito de asesinato y diez meses por otro de tenencia ilícita de armas, el acusado ha reconocido el crimen e incluso ha intentado pedir disculpas a la familia. De hecho, en un momento de su declaración, el procesado ha dicho que quería mostrar su arrepentimiento, algo que el juez que preside el juicio, el magistrado José Manuel de Paul, no le ha permitido porque es algo que se hace normalmente al final de la vista oral.

Durante su declaración, Alberto H.B. ha admitido que disparó a su víctima en noviembre de 2015 en una nave en Carmona donde el procesado trabajaba como guarda. El cubano ha admitido que le disparó en dos ocasiones, una por delante y otra por detrás, y que no dio tiempo a su víctima para que se defendiera. «No le di tiempo a defenderse y discúlpenme por lo que digo», ha dicho el procesado en cuya declaración ha admitido que la discusión que acabó con la muerte empezó por una deuda de 1.100 euros que la víctima reclamaba al otro procesado, José María Y.T. al que el fiscal no acusa pero la acusación particular le pide también 25 años de prisión por asesinato y tres por encubrimiento.

«Mato a todo el que se meta con Jose María»

Durante su declaración el procesado ha dicho algunas incongruencias como que «estaba entrenado por los vietnamitas para la supervivencia» o que había pedido a la UCO que investigara una red internacional de tráfico de armas de guerra.

Posteriormente ha declarado José María Y.T. , a quien la Fiscalía no acusa y cuyo testimonio ha puesto de manifiesto contradicciones entre ambos. Este acusado, al que el ex militar cubano no perdona que fuera quien le entregara a la Policia aunque dice estarle agradecido por lo bien que le trató, ha negado que diera a Alberto orden de matar a la víctima y ha dicho que la deuda que reclamaban a la victima era sólo de 1.100 euros.

El juicio sigue con las comparecencias de más testigos, uno de los cuales ha dicho que Alberto decía siempre: «mato a todo el que se meta con José María».