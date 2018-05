¿Cuántos celiacos hay en Sevilla? Este domingo se celebra el Día Nacional del Celiaco

ABC

SEVILLA Actualizado: 27/05/2018 15:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Asociaciones como ASPROCESE afirma que se trata de un colectivo no normalizado a nivel de la atención de salud, no aceptado a nivel alimentario y no comprendido a nivel social.

Este tipo de organizaciones reivindican año tras año una atención adecuada que nos permita tener lo que hasta ahora no tenemos, una calidad de vida acorde con nuestras necesidades y una atención sensible por parte de nuestras instituciones públicas, instituciones que posibiliten unas medidas justas en cuanto a estos tres pilares enunciados.

Conforme a los datos estimados que se barajan en el sector médico y asociativo la celiaquía afecta en Sevilla a una de cada cien personas, estando diagnosticado sólo un 25%. Esta falta institucional de los servicios sanitarios originan fundamentalmente tres circunstancias que socialmente no son tolerables: enfermedades asociadas de mayor grado como nefropatía por IgA, cirrosis biliar primaria, artritis reumatoide, dermatitis espetiforme, carciomas digestivos y un largo etcétera, absentismo laboral indeterminado como segunda y absentismo escolar en segundo lugar, sin dejar de prestar importancia al sobre-coste que la enfermedad celiaca origina al sistema sanitario a través de sus enfermedades asociadas, coste que se verían mermado simplemente con un diagnostico precoz y un protocolo adecuado.

ASPROCESE en la actualidad trabaja desde el voluntariado directamente para un núcleo familiar de más de 2.400 personas, e indirectamente para el 1% de la población sevillana, es decir para aproximadamente sobre 20.000. celiacos

Algo falla si no hay seguridad alimentaria cuando comemos fuera de casa, bien por ocio, bien por cuestiones laborales. Algo falla si los diagnosticados recorren en espacio multitud de pruebas y en el tiempo multitud de etapas que no concretan hasta, en ocasiones, años para su confirmación médica como celiacos, situándose la tasa de infra diagnóstico cercana al 85%. Algo falla cuando un paciente o un acompañante celiaco en un centro hospitalario no recibe la atención alimentaria precisa. Algo falla cuando una familia por cada celiaco gasta para comer más de 1.200 euros al año, en comparación con otra donde no lo haya, sin ayuda económica, como existen en otros países europeos.

«Un 27 de mayo más nos reunimos para dar voz a un colectivo que sentimos que está tremendamente indefenso y banalizado. Pero también frente a un colectivo en continua lucha, que no ceja en su empeño de conseguir mejoras, que se enfrenta a las adversidades y que sale reforzado de cada una de ellas. Un colectivo que sin la ayuda de las asociaciones de pacientes y sus voluntarios que las sustentan no sería nada. Y es que ellos son parte fundamental de todo lo que somos. Son ellos los que consiguen que esta cadena sea cada vez más fuerte, más sólida, más férrea. Ofrecen información, apoyo y sustento en momentos complicados. Pelean con las administraciones y las grandes cadenas para conseguir una sociedad cada vez más adaptada a nuestras necesidades. Caen y levantan, ponen la otra mejilla sin esperar nada a cambio», concluye ASPROCESE en una nota de prensa.