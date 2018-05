Cuatro bomberos de Sevilla no podrán participar en el reality «Héroes, más allá del deber» La productora del programa no recibió la autorización del Ayuntamiento debido a una «incompatibilidad por las retribuciones»

ÁLVARO GARCÍA

La productora Boxfish TV S.L. se había fijado en cuatro bomberos del Ayuntamiento de Sevilla para producir la próxima temporada de su programa estrella, «Héroes, más allá del deber». Ya contaban con la firma de los bomberos y sólo faltaba la del Ayuntamiento de la capital hispalense, que tras varias conversaciones declinó la participación de sus trabajadores en este reality en el que se homenajea a todos aquellos que se juegan la vida por los ciudadanos en su día a día.

Tras una primera temporada en la que obtuvo un 6,3 por ciento de cuota de pantalla y 856.000 espectadores de audiencia media, para la segunda, esta productora pretendían contar con la participación de cuatro bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, según ha podido saber ABC de Sevilla, los cuatro bomberos habían firmado sus contratos con Boxfish TV S.L., pero finalmente se han roto porque el Ayuntamiento se ha negado a la participación de sus trabajadores por una «incompatibilidad por las retribuciones».

Al parecer, estos bomberos percibirían como contraprestación por las autorizaciones y cesiones de derecho del programa en ámbito familiar unos 3.000 euros brutos y ahí estaría la «incompatibilidad» por la que el Ayuntamiento se ha negado a que participaran, según fuentes consultadas.

No obstante, este periódico ha preguntado por estos hechos a las fuentes municipales, que han explicado que no han considerado oportuna la petición de la productora al igual que muchas otras que llegan. Por otro lado, se da la circunstancia que otros empleados públicos dedicados a las emergencias en la provincia hispalense no han tenido problemas para grabar el reality, aunque es verdad que no son empleados del Consistorio sevillano.

Para finalizar, los cuatro bomberos han querido explicar que para ellos «era una oportunidad de visibilizar lo que hay detrás de nuestro uniforme. Un vida de esfuerzo para llegar a bombero y una familia que siente temor en cada una de nuestras intervenciones. Quizás no querer que se vean las carencias de Bomberos Sevilla en la televisión, es lo que ha primado al Ayuntamiento».