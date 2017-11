Literatura Javier Cercas: «Decir que la España de hoy es la de Franco es un delirio» El escritor presentó este lunes «El monarca de las sombras» en el Aula de Cultura de ABC

PEDRO YBARRA

El escritor Javier Cercas protagonizó este lunes en la sala Antonio Machado una nueva sesión del Aula de Cultura, donde conversó sobre su libro «El monarca de las sombras», en un acto patrocinado por la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Durante la presentación del invitado, Francisco Robles quiso destacar que «lo mejor del libro es su última página. Una reflexión de Javier Cercas de las mejores cosas que he leído en mi vida», dijo. El director del Aula de Cultura de ABC señaló las siete dualidades presentes en la novela de Cercas: ficción-realidad, Javier Cercas-Manuel Mena, Extremadura-Cataluña, historia-relato, acción-reflexión, Vejez-juventud y vida-muerte.

Personajes reales

El escritor, que también posee el Premio Romero Murube por un artículo sobre Sevilla, comenzó sus palabras recordando su vinculación con la ciudad, y cómo por causalidad su primera novela, que escribió a los 23 años («El móvil»), se ha acabado rodando por Manuel Martín Cuenca también en Sevilla. Según comentó, ha tardado en escribir esta novela toda la vida, ya que es una novela «prácticamente sin ficción porque «todos los personajes son reales», dijo.

«La mitad de un libro lo ponemos nosotros, la otra los lectores. Un libro sin lector es letra muerta», señalaba a los asistentes presentes en la sala. Desveló que este libro responde a «una de las primeras preguntas que me he hecho en la vida, que tienen que ver con Manuel Mena y la Guerra Civil. Este libro habla de la herencia de la Guerra Civil», subrayaba. El protagonista (Manuel Mena) existió en la vida real: un familiar de su madre, «casi hermano porque vivían juntos» en Ibahernando (Cáceres). «Un chicho con inquietudes intelectuales que en 1936 se alistó en las tropas de Franco» para luchar en los frentes más duros de la guerra hasta su muerte en la Batalla del Ebro a los 19 años.

«Soldados de Salamina»

Su madre «verdadera protagonista secreta del libro porque es la que le lega esa herencia» le hablaba continuamente, creando en el escritor una presencia continua de su tío. La pregunta que se formula en el libro es ¿Qué hacemos con esa herencia: la edulcoramos o la afrontamos». Para Cercas, la Guerra Civil es el «inicio del presente en este país». Dicen que tiene que ver con «Soldados de Salamina», pero cree que está más cerca de «El impostor». «Lo que intenta este libro es afrontar el pasado tal y como fue, con la mayor honestidad».

Javier Cercas desveló como el hecho decisivo de su vida había sido la «emigración», cuando a los cuatro años dejó su Extremadura natal para partir hacia Gerona. «Soy escritor porque soy desarraigado. Si me hubiese quedado en el pueblo habría sido veterinario», confesó.

«Este libro no habla del pasado, habla del presente, porque el pasado del que hay memoria y testigos no es pasado. El pasado del que existe memoria y testigos es una dimensión del presente sin el cual el presente no se entiende». Hay un asunto que que flota en todo el libro: «No estomas de acuerdo los españoles sobre el pasado reciente, y si no estamos de acuerdo en ello, no podemos estar de acuerdo en nuestro presente», añadió. El autor recordó como «hoy vivimos en una dictadura del presente, provocada por el poder abrumador de los medios de comunicación. Aquello que no está en los medios de comunicación no existe», dijo. Hoy «los periodistas son más necesarios que nunca porque vivimos rodeados de mentiras». «La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. Como hemos olvidado el pasado, no entendemos el presente», dijo.

Para concluir, ante las preguntas de los asistentes, recordó la llegada de periodistas extranjero a Cataluña ante los recientes acontecimientos para decir que «tenemos que ser muy críticos con nuestro país, pero decir que la España de hoy es la de Franco es un delirio», concluyó.