Diez planes imprescindibles para el puente de diciembre en Sevilla

1. 1. Ruta de belenes

Belén de la Fundación Cajasol - J. M. SERRANO

Sevilla se convierte durante estos días en un magnífico museo dedicado al Belén. Piezas de todos los estilos, algunas de enorme valor, se empiezan a exhibir en sedes de instituciones. Ya están disponibles los de:

Fundación Cajasol. Tiene dos propuestas, la primera es el Belén en realidad virtual, una experiencia que estará ubicada en la Sala Foro, que tiene su entrada por la calle Entrecárceles. Esta visita se realizará cada seis minutos en grupos de ocho personas en horario de 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas y es apta para todos los públicos. La segunda es el Belén napolitano, realizado con materiales tradicionales como madera, corcho y poliespan, sobre una superficie de más de 160 metros cuadrados y ambientada en una recreación de una zona desértica con más de 200 piezas. Se puede visitar de 11.00 a 21.00 horas.

Círculo Mercantil. Desde el 5 de diciembre permanecerá instalado el Belén hebrero, de 50 metros cuadrados, en el que materiales como la piedra tienen una importante presencia y en el que la escena de Adoración a los Reyes cobra gran protagonismo. En la calle Sierpes.

Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Este centro, situado en la calle Alfonso XII, 12, tendrá ya dispuesto para los días del puente su extraordinario Belén canario que recrea algunos rincones de las islas y viste las figuras con la ropa típica. Abierto de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 18 a 20. Domingos y festivos, de 11 a 14.

Iglesia del Salvador. Belén rociero de la Hermandad del Rocío de este templo. Estará instalado en el patio de los naranjos. El horario es El horario es de 11.30 a 14.30 y de 17 a 21 horas.

2. 2. Exposiciones

Una de las piezas de la muestra «Inside Out» - ABC

Casino de la Exposición de Sevilla (glorieta San Diego, s/n) se podrá visitar la «Expo Animal Inside Out», la nueva propuesta de los creadores de «The Body Worlds», que han visto ya más de 40 millones de personas en todo el mundo y que explora de una forma inédita los secretos que la naturaleza esconde bajo su piel y los animales más asombrosos del mundo.

Espacio Marqués de Contadero (Paseo del Marqués de Contadero). Los amantes de Harry Potter tendrán desde el 5 de diciembre la oportunidad de adentrarse en «La Magia de Hogwarts», un evento creado por aficionados con más de cien piezas licenciadas de la famosa saga y dioramas a tamaño real.

Muelle de las Delicias. Exposición de superhérores que recorre el universo Marvel. Está instalada bajo una gran carpa junto a la terminal de cruceros.

3. 3. Año Murillo

Cuadros de Murillo expuestos en el Museo de Bellas Artes - EP

Museo de Bellas Artes de Sevilla. (plaza del Museo, 9). Se podrá ver la muestra «Murillo y los Capuchinos de Sevilla», centrada en la serie pictórica que Murillo realizó para el convento de las santas Justa y Rufina de franciscanos capuchinos de Sevilla, y considerada como uno de sus conjuntos más destacados.

Espacio Santa Clara (Calle Becas, s/n) inaugura el 5 de diciembre «La estela de Murillo en Sevilla», que refleja desde un discurso absolutamente renovador la perduración de los modelos murillescos a través de sus discípulos.

Catedral de Sevilla. Otra de las iniciativas más llamativas de la efeméride es la de «La mirada de la santidad», que se inaugura el viernes 8 de diciembre y donde se resaltará la relación Murillo-Iglesia, así como su compromiso personal con los valores de la religión católica que mantuvo durante toda su vida.

4. 4. Teatro

Interior del Teatro Lope de Vega - MJ LÓPEZ OLMEDO

Teatro Lope de Vega (avenida de María Luisa, s/n). En cuanto a las artes escénicas, el coliseo sevillano acoge el estreno de la obra «Duelo a muerte del Marqués de Pickman y lo que aconteció después con su cadáver», un divertido esperpento en clave de murga dirigido por Pedro Álvarez-Ossorio, Miguel Martorell y Pepa Sarsa y que se podrá ver del 7 al 10 de diciembre.

Sala Cero Teatro (calle Sol, 5). «Solo Fabiolo, glam slam» es un espectáculo que parodia la actualidad española en formato de monólogo en boca y cuerpo de Fabiolo, personaje pijo de la jet set madrileña, irreverente, deslenguado y macarra como sólo los muy ricos saben serlo. Fabiolo de la Mora y Leja está interpretado por Rafa Maza.

Teatro Quintero (calle Cuna, 15). «Viva Broadway» lleva a cabo un recorrido por los musicales más exitosos de la historia que han sido representados en el circuito de Broadway.

5. 5. Conciertos

Enrique Bunbury será uno de los artistas que actuará durante el puente - ABC

Palacio de Exposiciones y Congresos. Espectáculo «Sevilla en los labios», que une las bandas de cornetas y tambores del Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana y la de Ntra. Sra. De La Victoria Las Cigarreras. En el espectáculo participarán artistas de la talla de Joana Jiménez, Manuel Cuevas, Elisabeth Serrano, Jairo Blanco y Fernando Larios. Así como, el grupo Suspiro Flamenco y un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Triana. El 6 de diciembre a las 21 horas.

También acogerá un concierto benéfico impulsado por la compañía discográfica Senador en beneficio de Mater et Magistra. En él, participarán numerosos artistas de la talla de Medina Azahara, Ecos del Rocío, Paco Candela, No me pises que llevo Chanclas, Coro de la Real Hermandad de Sevilla, Marta Quintero, Pedro Sierra y La Tobala, Álex Ortiz, Erpeche, Lubricán, Álvaro Vizcaíno y Jaime Stévez, entre otros. Será el 7 de diciembre a las 21 horas.

El colofón será el concierto de Enrique Bunbury, también en Fibes que tendrá lugar el domingo, 10 de diciembre a las 21 horas.

El Espacio Turina (calle Laraña, 4). Ofrecerá una actuación de jazz el 7 de diciembre a cargo de la pianista y compositora Lucía Rey, acompañada al contrabajo de Ricardo Alonso y a la batería de Fernando Lamas. Los días 8 y 9 la ROSS ofrecerá el concierto «Beethoven-Haydn 3. Asuntos pendientes» y el día 10, tendrá lugar el concierto Harmoniemusik, dentro del XXVIII Ciclo de Música de Cámara Eli de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

6. 6. Actividades en el exterior

Imagen del Jardín Americano de la Cartuja - JM SERRANO

Jardín Americano (Isla de la Cartuja). Desde el 9 de diciembre contará con las visitas teatralizadas «La Vuelta al Mundo en un Jardín», un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía donde se invita a escolares y familias a recrear cada parada de la expedición de Magallanes. Así, a modo de juego de rol se planteará a los participantes problemas que deberán resolver, todo ello, con temática relacionada con la primera vuelta al mundo.

Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla. Llevará a cabo el jueves 7 de diciembre un pasacalles a cargo de la Banda de la María por la calle Tetuán que dará comienzo a 19 horas.

7. 7. Iluminación navideña

La decoración de la Plaza de San Francisco - JM SERRANO

Plaza de San Francisco. Un conjunto de cinco bolas con juego de luces y música, a partir de las 19 horas. Podrá disfrutarse fuera y dentro de la gran esfera.

261 calles de la ciudad estarán iluminadas. En concreto, Sierpes, Plaza del Salvador y Avenida de la Constitución estrenan nuevos motivos.

8. 8. Compras

Uno de los comerciantes de la feria belenista - PEPE ORTEGA

Feria de los belenes (Archivo de Indias y Catedral). Una completa oferta de todo tipo de accesorios para decorar el Belén y figuras de todos los estilos. De lunes a viernes de 10.30 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Sábados, domingos y festivos de 11 a 15 y de 16 a 21 horas.

Feria del libro de ocasión (Plaza Nueva). En ella participan más de una veintena de librerías anticuarias y de lance que celebran este año el 40 aniversario de la muestra. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.30 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14.30 horas y de 17 a 21.

Dulces de conventos de Sevilla. Del miércoles 6 al sábado 9 de diciembre de 2017 se celebrará en el Real Alcázar de Sevilla la trigésimo tercera edición de la Exposición de Dulces de Conventos de Clausura de la Archidiócesis sevillana. Se ofrecen productos de todo tipo, muy vinculados a las fechas navideñas.

9. Citas cofrades

La iglesia de San Esteban - VANESSA GÓMEZ

Iglesia del Colegio de los Padres Blancos. Salida procesional de la Inmaculada Concepción. Será el 8 de diciembre a las 12 horas.

Iglesia de San Esteban. Concierto «Canciones de Navidad» en el templo. Se celebrará el 8 de diciembre, de 19 a 20 horas.

Parroquia Corpus Christi, situada en la avenida de la Palmera, 9. Salida procesional de la Inmaculada Concepción el 9 de diciembre. A las 5 horas.

10. Literatura

Eva Díaz Pérez - VALERIO MERINO

Espacio Turina, Castillo de San Jorge, Plaza del Triunfo y Plaza Nueva. La iniciativa «Creadores a Sueldo» estará a cargo del poeta Antonio Rivero Taravillo, la escritora Eva Díaz Pérez, la ilustradora Raquel Díaz Reguera y la fotógrafa Anna Elías quienes ofrecerán sus obras personalizadas en forma de poemas, relatos breves, ilustraciones o fotografías a cambio de un euro que irá destinado al Banco de Alimentos de Sevilla. La actividad tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 10 a 14 horas en distintos puntos de la ciudad.