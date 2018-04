Dónde y cómo presentar la declaración de la Renta en Sevilla Este miércoles se abre el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración de la Renta del ejercicio 2017

JESÚS BAYORT

@jesusBAYORT SEVILLA Actualizado: 04/04/2018 12:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miércoles, día 4 de abril,se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017. Se podrá hacer a través de la web, por teléfono o «app». Para ser atendido en persona habrá que esperar hasta el próximo 10 de mayo.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha lanzado una aplicación móvil donde se podrá presentar la declaración de la Renta hasta el próximo 2 de julio, (27 de junio en el caso de domiciliar el resultado) así como permitir la consulta de los datos fiscales y solicitar una cita previa en las oficinas.

Ayer, un día antes del inicio de la campaña, se inició el plazo para pedir cita para el plan «Le llamamos», por el que la Agencia Tributaria llama al contribuyente cuando él se lo indique para ayudarle en su declaración. Se podrá solicitar esta llamada a través de la web, en la «app» y en el número de teléfono 901 12 12 24

La Agencia Tributaria estima que la nueva aplicación móvil para realizar la declaración de la Renta podría permitir a más de 4,8 millones de contribuyentes presentar su declaración «en un clic».

¿Cuándo evitar la declaración?

Cuando la renta proceda únicamente de un solo pagador, no será obligatorio declarar si la cuantía no sobrepasa los 22.000 euros anuales. Tampoco será obligatorio declarar si los ingresos proceden de más pagadores y la suma de los restantes no superan en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales y el total no rebasa los ya citados 22.000 euros.

También existe el límite de 22.000 euros cuando los únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas. Es el caso de pensionistas con dos o más pagadores que hayan solicitado formalmente que se les practique un tipo de retención en sus pensiones.

Cuando existen varios pagadores que superan pagos de 1.500 euros, el tope para evitar la declaración será los 12.000 euros de ingresos anuales.

Oficinas presenciales en Sevilla

Delegación Especial De Andalucía: Avda República Argentina 23 Teléfono: 95 428 72

Administración Nervión-san Pablo. Calle Monte Tabor, 4. Teléfono: 95 498 04 30 95 457 78 25

Administración Parque. Avenida de Las Razas, 6. Teléfono: 95 429 80 20 95 423 51 23

Administración Macarena. Calle Manuel de Villalobos, 41. Teléfono: 95 443 47 57 95 443 57 29

Delegación Sevilla. Plaza Ministro Indalecio Prieto, 1 Teléfono: 95 434 80 00

Administración Oeste-noroeste. Calle Arjona, 11. Teléfono: 95 422 48 35 95 456 07 78