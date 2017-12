Nochevieja ¿A qué edad deben ir los adolescentes sevillanos a su primer cotillón? Psicólogas y pedagogas creen que no es recomendable antes de los 16. Prefieren el cotillón al botellón al estar más controlado para los más jóvenes

Se acerca el fin de año y con ello surge un problema para los padres de chicos y chicas menores de edad que insisten en querer salir en Nochevieja. Para muchos mañana será su primer cotillón, un asunto que ilusiona a los adolescentes a la par que inquieta a sus progenitores. ¿Qué hacer?,¿A qué edad es recomendable dejarles que vayan a su primera fiesta?

Una psicóloga y una pedagoga opinan sobre un tema tan espinoso ya que además cada vez son más los cotillones a los que acuden también los menores de edad. Pese a las prohibiciones de beber alcohol, sigue habiendo fiestas de fin de año a las que acuden los que no han cumplido los 18 años.

Aunque la edad idónea para salir es los 18 años, cuando ya son mayores de edad y pueden beber alcohol, la realidad es que empiezan antes. Por eso los expertos coinciden en que los 16 años puede ser el mínimo a exigir para acudir a la primera fiesta. Sobre todo porque, a partir de esa edad es prácticamente imposible negarse a que salgan el último día del año.

Mertxe Gordillo, pedagoga, especializada en familia, educación y nuevas tecnologías, admite que aunque la edad depende siempre de cómo sea la fiesta e insiste en que el alcohol debe estar prohibido antes de los 18, «se les puede dejar salir un poco antes» para evitar el conflicto. Nunca a los 14 o los 15 aunque sea motivo de pelea. Si acaso, a partir de los 16 años.

Pero siempre con unos límites. Lo primero que debe quedar claro es que no puede ser el 31 por la noche la primera vez que salgan de fiesta. Es preferible que lo hayan hecho con anterioridad para que ya estén habituados. Ypara evitar que se desmadren. Y si hay que elegir, Gordillo se decanta por una fiesta mejor que otra cosa. «Es mejor el cotillón que el botellón», dice insistiendo en que este tipo de celebraciones están mas controladas que las concentraciones en la calle.

Rosa Burgos, psicóloga, también tiene claro que no deben acudir a estas fiestas antes de los 15 ó 16 años. Y que, aún así, es fundamental «saber el tipo de fiesta» a la que quieren asistir, dónde se celebrará y conocer a los amigos con los que acuden además de a las familias de estos.

De hecho, ambas expertas coinciden en que dejarles ir a una fiesta no significa «barra libre». En ningún sentido.Además de la prohibición de beber alcohol, es fundamental imponer unas reglas a los adolescentes. Un horario de vuelta a casa y un mensaje contundente: «Tienen que saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. No por ser el cotillón de fin de año tenemos que ser más permisivos», aclara Gordillo.

Para ello recomiendan establecer normas. Acompañarles y recogerles de la fiesta, recomendarles que se comuniquen con sus padres durante la noche a través del móvil cada hora o recodarles que si ellos o algún amigo se encuentra mal deben llamar a Emergencias son algunas indicaciones básicas. «Debemos establecer con los menores unos mínimos para que sepan que hay límites y para que los padres estén más tranquilos», dice la pedagoga. Son normas recomendables para los adolescentes que mañana irán a su primera fiesta de fin de año pero que también son extensibles a los que ya son algo mayores. Al fin y al cabo no todos tienen la madurez acorde con su fecha de nacimiento.