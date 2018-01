Emasesa se hará cargo de las plagas en las alcantarillas de Sevilla La falta de personal en el Zoosanitario ha llevado al Ayuntamiento a tomar esta decisión

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un plan para reforzar el control de plagas en la ciudad, de forma que la empresa pública metropolitana Emasesa se encargará del control en las redes de abastecimiento, al igual que ya hace en sus instalaciones, y los profesionales del Zoosanitario Municipal podrán concentrar sus esfuerzos en los colegios, parques y zonas verdes.

«Con tal división de tareas tratamos de ampliar el servicio y, por tanto, el control de plagas, fundamentalmente de roedores, al tiempo que el servicio continuará siendo público», según ha explicado el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores. La nueva planificación ha sido ya comunicada a los propios operarios del Zoosanitario Municipal.

La estrategia, asimismo, supone una solución ante las restricciones a la contratación laboral en el Zoosanitario Municipal debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (Ley Montoro).

«En otros momentos, se ha realizado por parte del equipo de gobierno de la ciudad un refuerzo laboral con contrataciones directas realizadas con ahorros del capítulo 1 de Personal del Presupuesto del Ayuntamiento, permitiendo así incrementar las intervenciones programadas de desinfección, desratización y desinsectación. En ese margen restrictivo, eran soluciones de carácter temporal. La implicación ahora de la sociedad pública Emasesa permite una solución más duradera para los problemas de aparición de ratas en la vía pública y en nuestros colegios y parques y jardines», ha señalado Flores.

El delegado municipal de Bienestar Social y Empleo ha manifestado, asimismo, que «este gobierno siempre está abierto al diálogo con los sindicatos y es su deseo que, en la medida en que se flexibilice esa legislación estatal, se puedan incrementar los recursos propios del Zoosanitario, e incluso revertir la situación con Emasesa. Pero en la actualidad hay una necesidad en la ciudad de Sevilla a la que hay que dar una respuesta».

Mala gestión de la directiva

Esta decisión ha sido criticada por el delegado sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, que ha puesto de manifiesto que «desde hace tres años vienen denunciando una serie de deficiencias en la gestión y el procedimiento a nivel de la jefatura del servicio del Zoosanitario» y que ahora «quieren solucionarlo con la privatización del servicio».

Explica Román que las incidencias por la mala gestión se vienen repitiendo durante los últimos años. Recuerda así la compra de un vehículo con plataforma que se adquirió hace años y que no se puede utilizar por una deficiencia de peso que se «está solucionando».

Además, del hecho de que los coches denominados DDD (Desinfección, Desratización, Desinsectación) son «muy antiguos» y no se adaptan a la normativa de traslado de insecticidas especiales, «por lo que no pueden transportarlo hasta el lugar donde se lleva a cabo el trabajo de fumigación por los operarios». Además «los nuevos no vienen adecuados para su uso».

Sin olvidar la denuncia del mordisco de un perro a un empleado por las deficiencias en las perreras que «a pesar de que algunas se pusieron nuevas, no cumplen la normativa y continúan siendo peligorosas».

Varias deficiencias con las que el CSIF quiere poner de manifiesto la «mala gestión de la dirección del Zoosanitario y que quieren solucionar externalizando un trabajo que corresponde a los empleados públicos».

Román avisa de que «si no hay una buena organización en el uso de los productos en los sectores de los barrios el problema de las ratas aumentará y entonces tendremos un problema mayor».