SEGURIDAD Empleados de la Junta denuncian una ola de robos en coches en el Charco de la Pava Los afectados piden más vigilancia y presentan un escrito y firmas a la Dirección de Patrimonio. Los ladrones actúan a plena luz del día y se llevan baterías de los vehículos para vender en el mercado negro

E. BARBA

@abcdesevilla SEVILLA 31/01/2018 07:08h Actualizado: 31/01/2018 07:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los trabajadores de Torretriana, en su mayor parte funcionarios de las tres consejerías de la Junta de Andalucía allí ubicadas, han denunciado una oleada de robos en los coches que dejan en el aparcamiento que se ha habilitado en el Charco de la Pava. Estas sustracciones se vienen produciendo desde hace varias semanas y se han intensificado en los últimos días. Incluso a plena luz del día, los ladrones se están llevando enseres personales que quedan en los vehículos y, sobre todo, las baterías de éstos, con las enormes molestias añadidas que genera la pérdida de este elemento esencial de cada coche. Esas baterías se venden luego en el mercado negro a precios mucho más reducidos que las nuevas o, sobre todo, se llevan a chatarreros y se venden a 20 euros para obtener el plomo fundido, según las indagaciones de las fuerzas policiales.

Estos trabajadores afectados por los numerosos robos se han aglutinado en una plataforma liderada por el sindicato CSIF Sevilla, para coordinar una protesta, incorporar todas las denuncias en una sola y recoger firmas, que van a trasladar este viernes a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que es la propietaria del suelo donde se dispuso el actual aparcamiento, que da cobertura a numerosos empleados tanto del Ejecutivo regional como de los edificios aledaños: World Trade Center, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Pabellón de la Navegación, la escuela de negocios Esic y Torre Sevilla, donde ya funcionan muchas oficinas y un hotel.

La plataforma de trabajadores afectados por los robos tiene previsto presentar las firmas ante Patrimonio para que se tomen medidas y se ofrezca más seguridad y vigilancia a este espacio, que la Junta tiene cedido al Ayuntamiento para que éste lo use como aparcamiento o como parcela para el mercadillo de los fines de semana. Precisamente por esa presencia de dos administraciones, los trabajadores han hecho ver su temor a que no se arregle el asunto. «Al ser el suelo de la Junta y el uso estar cedido al Ayuntamiento, no queremos que sigan trasladándose uno a otro la patata caliente sin plantear soluciones», ha expuesto uno de los representantes de los funcionarios, Manuel Jiménez.

Las denuncias, aproximadamente una decena, ya se interpusieron en la Policía Nacional, cuyos responsables han mantenido contactos con la plataforma para analizar la situación e informar a los afectados de un refuerzo en la vigilancia. Fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han explicado a este periódico que ya trabaja sobre el terreno un «dispositivo discreto» de agentes que complementa al habitual con motivo, además, de la presencia del Circo del Sol en las inmediaciones. Pero los funcionarios quieren ver algo más. «Se están produciendo robos ya incluso por parte de encapuchados durante el día, lo que nos da una inseguridad tremenda y permanente», han expuesto desde la plataforma, que este martes ya ha presentado un escrito a la Dirección de Patrimonio de la Junta y que trasladará las firmas de afectados y de empleados este viernes para que se adopten medidas.

En Torretriana están ubicadas actualmente tres consejerías del Gobierno autonómico (Hacienda, Educación y Turismo y Deportes), lo que supone que este edificio recibe a casi tres mil empleados cada día. La mayor parte de ellos aparca su vehículo en la explanada del Charco de la Pava donde ahoar se están sufriendo estos robos, que está ubicada al otro lado de la avenida de Carlos III y que conecta con el edificio de la Junta mediante pasajes.