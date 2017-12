VIVIENDA Emvisesa celebra el sorteo del Registro de Demandantes de VPO de Sevilla El nuevo listado se creará con los 11.640 inscritos hasta el pasado 20 de noviembre y será la referencia para adjudicar las futuras promociones

E. MARTOS

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla celebra este martes el sorteo de la posición en la lista de los demandantes. El orden se volverá a establecer con los 11.640 ciudadanos que estaban inscritos hasta el pasado 20 de noviembre, renovando así el establecido hasta ahora que salió del anterior sorteo, celebrado el 17 de marzo de 2016. Entonces el número de aspirantes a hacerse con una VPO eran aún mayor (un total de 12.989).

Hasta la fecha y partiendo del orden establecido en el último proceso, se han estado elaborado listas de titulares y suplentes seleccionados ante las peticiones de los distintos promotores. Cualquier promotor de vivienda protegida de Sevilla debe solicitar al Registro de Demandantes listas ordenadas por sorteo para adjudicar las viviendas pertenecientes a las promociones que desean comercializar.

Precisamente, la necesidad de un nuevo sorteo viene de las nuevas inscripciones y cancelaciones que se han venido produciendo desde entonces.Desde la celebración del anterior se han realizado más de 4.000 nuevas altas como demandantes y otros tantos han salido de la lista al dejar de cumplir los requisitos.

La antigüedad

El 70% de las personas que figuran en el registro de vivienda protegida en Sevilla tienen una antigüedad inferior a los tres años, a pesar de que la venta se ha mantenido estancada por la falta de promociones y las dificultades para acceder al crédito hipotecario. Este mismo sistema se utiliza igualmente para acceder a pisos en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra que, de hecho, es la alternativa que más reclaman los aspirantes.

Los requisitos

Para figurar en esta lista es necesario ser mayor de edad, no tener ninguna vivienda en propiedad, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de uso o de disfrute vitalicio. El solicitante o la unidad familiar también deben cumplir unos requisitos de renta. En concreto, no han de superar 5,5 veces el Iprem (2.958 euros mensuales) para acceder a un piso en propiedad; 2,5 veces (1.344,6 euros) para el alquiler y de 3,5 veces (1.882 euros) para el alquiler con opción a compra. En último lugar está el empadronamiento, que no es requisito indispensable, pero da preferencia en algunos casos.