La entrega de la Medalla de Oro a la Real Maestranza es «un acto de auténtica justicia y honor»

El salón de actos del Ateneo de Sevilla acogió ayer el acto de entrega de la máxima distinción de dicha institución, la Medalla de Oro, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, fue el encargado de entregar el galardón al teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León y Domecq.

El presidente del Ateneo quiso subrayar que «hablar de la Real Maestranza es hacerlo de una institución siempre al servicio de la ciudad» y recordó que se trataba de un premio «concedido por aclamación de la junta general de socios». Previamente, el presidente de honor de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta, se encargó de pronunciar la laudatio en la que hizo una detallada semblanza de la institución premiada desde su origen remoto en 1248 hasta nuestros días.

El teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León y Domecq, agradeció en nombre de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla dicha concesión «por el reconocimiento a nuestra corporación a través de la entrega de su más alta distinción que tanto valoramos». Agradecimiento que hizo extensivo a Julio Cuesta por las «cariñosas y atentas palabras» que dedicó a la corporación.

De León destacó la «identificación existente entre los fines perseguidos por ambas corporaciones: el Ateneo y la Real Maestranza de Caballería. Fines entre los que destacan, sin duda, la promoción y el fomento de la cultura. No en vano en el año 1984 el Ateneo distinguió con un diploma la labor de la Real Maestranza como reconocimiento a su labor cultural y el mecenazgo», recordó.

«Esta labor se materializa, entre otras muchas realizaciones, en el patrocinio económico para la conservación de nuestro patrimonio artístico y monumental», dijo.

Antes señaló también que «con ello desempeñamos el papel tradicional que ha tenido la nobleza en nuestro país como mecenas de las Bellas Artes favoreciendo la conservación y el ennoblecimiento de un patrimonio tan amplio como el nuestro, que debe unir siempre a las intervenciones privadas, el concurso de instituciones y corporaciones públicas», dijo.

«Nos une también al Ateneo una actividad primordial en esta casa como es la Cabalgata de Reyes Magos, que salió de la Plaza de Toros desde el año 1919 hasta 1950», recordó. «Este reconocimiento es verdaderamente un honor y será un acicate para continuar con la labor social y cultural que distingue a nuestra corporación», para reiterar el agradecimiento por la distinción recibida.

El teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores, Seguridad, Movilidad y Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, quiso alabar el papel de las «dos instituciones a las que la ciudad tiene muchísimo que agradecer».

Destacó también aquello que la Real Maestranza aporta a la ciudad mucho más allá de la cultura, «el carácter benéfico social, otras actividades que quizá muchos no conozcan». Quiso señalar que se trata de «una institución abierta a la ciudad, lo cual justifica plenamente esta concesión por parte del Ateneo porque una institución que se vuelca, que se abre a su sociedad y que aporta tanto como la Real Maestranza es digno de elogio y de reconocimiento por el mérito que durante mucho tiempo está contrayendo respecto a sus ciudadanos y a la ciudad, a la identidad propia de la ciudad», concluyó.

Julio Cuesta pronunció la laudatio - J. M. SERRANO

Julio Cuesta: «Si no existiera la Real Maestranza de Caballería, Sevilla no sería la misma»

Durante la justificación de la Medalla de Oro, el presidente de honor de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta Domínguez, destacó que «si no existiera la Real Maestranza de Caballería, Sevilla no sería la misma, nosotros no seríamos los mismos; y que también digo con resignación que si tuviéramos que inventarla, no podríamos. Pero, aunque no pudiéramos, por el bien de todos, de Sevilla, de sus gentes, tendríamos que intentarlo. Como intentamos cada día hacer una Sevilla mejor», dijo. Para concluir su aplaudida intervención al decir que «son tantos los méritos y tantas las coincidencias en el trabajo en la noble entrega al servicio de nuestra ciudad del Ateneo y de la Real Maestranza que es el Ateneo mismo el que se honra otorgando a la Real Maestranza su Medalla de Oro», dijo.