Espadas aplaza en el Pleno otro agujero de 23 millones de la etapa Monteseirín

26/02/2018 23:39h Actualizado: 27/02/2018 07:17h

Los convenios envenenados de la anterior etapa de gobierno socialista le siguen pasando factura al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ayer llevaba ante el Pleno una propuesta para desestimar la resolución del contrato con los propietarios de un terreno en San Nicolás este. Se trata concretamente de las parcelas de Buen Aire, localizadas entre la ronda Súper Norte y la SE-30, que fueron adquiridas en 2003 por entidades que nunca pudieron desarrollar el proyecto residencial, a pesar de tras la recalificación del suelo.

En juego están 23,3 millones de euros que la propiedad reclama por lo que considera un «incumplimiento» del convenio tras las trabas administrativas impuestas por la Dirección General del Carreteras y la Dirección del Aire. El delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, explicó que el desarrollo urbanístico de estos suelos supondría actuar en casi cien hectáreas «una edificabilidad global de 512.000 metros cuadrados y capacidad para 2.180 viviendas».

A este respecto, señaló que el Ayuntamiento recalificó el suelo, pero los propietarios no han recibido los informes positivos de ambas direcciones, dependientes del Ministerio de Fomento. «La reclamación podría provocar un agujero presupuestario», advirtió Muñoz, quien incidió en la necesidad de desestimar la resolución del contrato al entender que «no se ha incumplido» por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Muñoz se encontró enfrente a la portavoz del Participa Sevilla, Susana Serrano, quien le recordó que no es el único problema de este tipo que el Gobierno local tiene pendiente. Otro grupo de empresarios exige algo más de 50 millones más los intereses al no poder llevar a cabo desarrollos en Sevilla Este. Así, le aconsejó que «no confíe todos los convenios conflictivos a lo que decidan los tribunales», como parece ser el caso. No obstante, su grupo votó a favor y el punto salió adelante con el apoyo de IU y las abstenciones del PP y Ciudadanos.