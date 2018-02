PRESUPUESTO MUNICIPAL DE SEVILLA 2017i Espadas dejó sin gastar 3,7 millones en los distritos de Sevilla El PP afirma que esta falta de inversión «se traduce en barrios abandonados y obras sin hacer»

El concejal poularl Ignacio Flores ha denunciado hoy que el Gobierno de Espadas dejó sin gastar en 2017 un total de 3,7 millones de euros en los distritos. A su juicio, ello demuestra «la nula y nefasta gestión del gobierno de Juan Espadas en los distritos, así como la falta de atención y compromiso con los vecinos». Como consecuencia de ello, al PP le preocupa «la dejadez y los incumplimientos que están realizando en todos los barrios porque los únicos que se ven afectados son los sevillanos, que ven como sus barrios están sucios, desatendidos, obras sin ejecutar, pese a estar presupuestadas y comprometidas…»

En rueda de prensa, Flores subrayó que el Gobierno municipal había destinado 5,6 millones de euros a inversiones en los distritos para 2017, «pero sólo ha gastado 1.9 millones, es decir, el 33% del total. El resto es dinero que se pierde, lo que se traduce en barrios abandonados».

«Si nos vamos al famoso Plan Decide, mediante el cual dan voz a los vecinos pero luego no cumplen, sólo han ejecutado el 38,58%, dejando sin gastar 2.5 millones de euros». En opinión de Ignacio Flores, «llama la atención el distrito Casco Antiguo, donde únicamente se ha ejecutado el 13,18% de las inversiones o el distrito Norte, donde las inversiones sólo ha alcanzado al 8,01% del total previsto».

«Es vergonzoso que no se haya ejecutado ni el 20% de las inversiones previstas. Atendiendo al Plan Decide, en el Casco Antiguo sólo se han ejecutado el 9,81% y en el distrito Norte, el 14,28%. No es razonable, ni ético ni profesional. Es una irresponsabilidad de los delegados responsables. Estos datos demuestran que no están capacitados para estar al frente de los distritos. El alcalde debe exigir responsabilidades a los delegados que no cumplan con sus obligaciones, una de ellas ejecutar los presupuestos».

El grupo municipal popular afirma que «los vecinos se encuentran desatendidos y no lo decimos sólo nosotros, sino que ello lo trasladan en todas las juntas municipales. Los vecinos tienen que esperar meses para ser atendidos en sus distritos Ni se les escucha ni se les atiende». Por todo ello, el PP entiende que «se ha retrocedido en la atención ciudadana y de delegados 24 horas se ha pasado a delegados ausentes a tiempo parcial. Se trata de delegados que ni están ni se les espera, lo que provoca que no se ejecuten los presupuestos de inversiones en los barrios y ese dinero se pierde».

En cuanto a la ejecución presupuestaria municipal de 2016, Ignacio Flores ha recordado que se dejaron de gastar más de 4 millones del presupuesto de inversiones, a lo que hay que sumar los 3,7 millones de euros de 2017. «Piden la participación vecinal y luego no cumplen, no son capaces de ejecutar el presupuesto en tiempo y forma», ha añadido el edil popular.

Recuerda Flores que «el pasado mes de octubre, el propio PSOE llevó al Pleno una propuesta para descentralización en los distritos, pues aún no se ha hecho nada ni se ha avanzado nada. El PSOE incumple hasta sus propias propuestas».