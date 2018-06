EL TIEMPO ¿Qué le está pasando al tiempo en Sevilla? El fenómeno es bien conocido, se llama DANA y es poco habitual por estas fechas pero, ¿es consecuencia del cambio climático?

En las casas de Sevilla no cabe nada en los armarios. Nadie guarda la ropa de invierno pero ya se ha sacado la de verano. El paraguas sigue a la vista. En la calle hay quien va con un polo y quien luce aún el abrigo de entretiempo. Estamos en pleno junio y la climatología es más propia de abril que de un mes en el que a estas alturas no hay turista sin su chancla ni Tussam sin camisetas de tirantas. ¿Qué le está pasando al tiempo en Sevilla? Hay dos mantras que centran las charlas en estos días: que esto es por el cambio climático y que el verano, que llega ya tarde, durará hasta noviembre, por lo menos...

Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla y no responde a ningún hecho extraordinario y que no se haya dado nunca. El meteorólogo Juan Algar explica que hay que tener dos cosas en cuenta: la variabilidad climática y el cambio climático. «La primera es una característica de la Península Ibérica y la hemos tenido siempre. Significa que no es monótono, como en las Islas Canarias, sino que es variable», asegura. Así, se producen años más secos y otros más húmedos «pero pocas vecesse puede decir que es un año normal o medio». Algar apunta a que Sevilla, concretamente, está en una zona que es frontera entre los vientos de poniente (procedentes del Atántico y, por lo tanto, más fríos) y de levante (más cálidos). Así, según el meteorólogo, «lo que está ocurriendo ahora es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, como en los años 70, concretamente 1978 o 1964, cuando hubo junios más frescos incluso, con temperaturas en torno a los 20 grados».

El cambio climático, por su parte, es otra cuestión. Juan Algar dice que la característica que lo define es que «la alternancia se produce siempre subiendo la temperatura». Con lo cual, lo que está ocurriendo estos días «no es una buena muestra del cambio climático», sino que se asocia más con la variabilidad climática.

¿Cuál es la temperatura normal?

«No de da nunca», responde el meteorólogo, que pone el ejemplo del pasado mes de marzo: «La lluvia que caía entonces no era típica, sino que eran borrascas más propias del invierno. Entonces no había ningún pronóstico y ahora tampoco lo hay». Al fenómeno meteorológico que se está dando en Sevilla en estos días se le conoce como DANA o gota fría, que es el embolsamiento de aire frío en las capas medias de la atmósfera.

«Para que las temperaturas no suban hacen falta dos cosas: una, que el cielo esté cubierto y que haga que no caliente el sol. Y, otra, que haya más vientos de poniente de componente norte que lo habitual, en una época donde predomina lo contrario», argumenta Algar.

Lo que está ocurriendo es que este tiempo característico de la primavera «está siendo muy persistente y esa es la diferencia con otros años, cuando igual se han dado días con temperaturas tan frescas pero no con periodos más prolongados». Algar dice que las máximas en estos días están rondando los 24 o 25 grados, cuando la media por esta época es de 30, unos tres o cinco grados más.

¿Y cuándo se podrá guardar el abrigo o la rebeca? «Eso es imposible predecirlo...». Según Algar, «no hay estudios que relacionen el hecho de que el verano llegue más tarde termine también más tarde» y recuerda que «en años recientes no ha habido otoños y primaveras que no han existido».