Este sábado volverá a cerrar el crematorio del cementerio de San Fernando de Sevilla Como ya ocurrió la semana pasada, las incineraciones dejarán de hacerse por la tarde al no poder cubrirse los turnos por falta de personal

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de que este sábado por la tarde cerrará el horno crematorio del cementerio de San Fernando en horario de tarde, «al no poder cubrir los turnos establecidos en el vigente calendario laboral».

Asimismo, UGT ha criticado la situación «especialmente crítica» del horno crematorio del cementerio de San Fernando y ha asegurado que «viene provocada por la falta de organización y planificación por parte de los responsables para la correcta prestación de un servicio declarado esencial para los ciudadanos».

Así, el secretario general de UGT en el Consistorio, Jose María Cobano, ha informado a Europa Press de que, desde el mes de abril debido a la «falta de personal», los doce trabajadores que están cualificados para manejar el horno crematorio han trabajado «numerosas» horas extras «sin pagar y han doblado turnos porque se trata de un sitio muy delicado».

Sin embargo, el portavoz ha lamentado que el Ayuntamiento no ha abonado las horas extras y que, por ello, los trabajadores han optado «por no trabajarlo si no lo pagan», añadiendo que hay seis empleados «a los que se le deben hasta 40 horas».

Asimismo, ha asegurado que esta paralización del servicio en la tarde del sábado ya ha sido comunicada a la dirección del cementerio y ha indicado que se prevé el servicio se paralice durante otros fines de semanas.