Expulsado de Farmacia por un error al convalidarle la nota del bachillerato francés

J.R.O. entró en Farmacia en septiembre. Ha aprobado el primer cuatrimestre y en algunas asignaturas destacó. Sin embargo el pasado 3 de enero la Universidad de Sevilla le notificó que ha sido expulsado de la carrera porque su nota, un 8,9 en la prueba de acceso procedente del bachillerato internacional, bachibac, estaba por debajo de la nota de corte.

¿Qué ha ocurrido? El joven que estudio el IES Triana, formalizó su solicitud de admisión en Farmacia. En su preinscripción indicó que había superado el bachillerato por el sistema francés. Y aportó las credenciales de la UNED que indicaban las calificaciones de 7,154 tras calcular la equivalencia de notas.

Ahora la Universidad de Sevilla le comunica que, con posterioridad a la adjudicación de plazas, «se ha tenido constancia de que determinadas credenciales de notas de estudiantes de bachillerato francés, expedidas por la UNED; se han calculado de forma errónea a como está establecido en la nueva normativa del Ministerio de Educación» para estudiantes de otros sistemas educativos. Así, pese que obtuvo un 12,48, la US asegura que al convalidarlo es un 6,24, inferior a la de la UNED de 7,154. Yle calcula una calificación inferior a la nota de corte de Farmacia .

Por ello estima que la calificación no es la correcta y que su admisión, «de no modificarse perjudica a terceros» ya que todas las plazas den Farmacia han sido adjudicadas y hay lista de espera. La US ha resuelto que «no acredita los requisitos para la admisión en Farmacia». Le ha anulado la matrícula y le devuelve las tasas y lo envía a Química, su segunda opción elegida.

La culpa de la UNED

No es el único. Hay otros siete alumnos, todos ellos del Bachibac, que han sido víctimas de este error. Otros cuatro fueron expulsados de Medicina en Sevilla y se han marchado a otras provincias. A ellos se suman otros dos de Granada y Málaga. Todos, según la Consejería de Economía, han sido víctimas del «cambio de criterio unilateral» que acometió la UNED sin comunicarlo al resto de universidades españolas el pasado 27 de junio, ya en periodo de matriculación.

Según la Junta, pidieron en junio, julio y agosto al Ministerio que cambiara el cálculo del sistema de traslación al francés sin obtener resultados. Todos los estudiantes se han visto obligados a cambiar de facultad, a marcharse a otras provincias o cambiar de carrera aunque las otras resoluciones tuvieron lugar antes. Unas en julio, otras en septiembre y otra en noviembre. Ninguna tan tarde como la de este alumno.