Navidad en Sevilla ¿Qué le falta a Sevilla en Navidad? Los sevillanos opinan en las redes sociales de ABC de Sevilla y el más añorado es el Belén del Ayuntamiento

SEVILLA 14/12/2017 09:41h Actualizado: 14/12/2017 09:42h

La propuesta navideña del Ayuntamiento de Sevilla, bajo el nombre de ‘Alumbra’, está en marcha desde el 1 de diciembre. Los sevillanos y turistas han podido salir a disfrutar de la iluminación, las famosas bolas de la Plaza San Francisco, el mercado de los belenistas, etc. Desde las redes sociales de ABC de Sevilla hemos preguntado «¿Qué le falta a Sevilla en Navidad? ¿Qué te gustaría que tuviera para celebrar estas fiestas? Espectáculos, iluminación, actividades, mercadillos, zambombas, actividades para niños... ¡Cuéntanos!». Y los comentarios no han tardado en aparecer.

El más añorado al inicio de estas fiestas es el belén del arco del Ayuntamiento de Sevilla. La mayoría de los comentarios recibidos hacen referencia a que en la puesta en marcha de ‘Alumbra’ dicho Belén aún no está instalado. Juan Rubiales pregunta: ¿qué le pasa al Belén del Ayuntamiento?. Por su parte Rosi Punta señala que falta «lo más importante, el Belén, que es lo primero que tienen que poner. El otro día no estaba, ¿qué celebramos? ¿no es Navidad?». María Rosa Escaño lamenta que «es muy triste que no esté montado en la fecha que estamos» y Carmen M. va más allá «El Nacimiento del Ayuntamiento y más presencia de signos cristianos en las calles, ya que la Navidad representa el Nacimiento de Jesús».

Los sevillanos echan en falta el Belén del Ayuntamiento -Rocío Ruz

Otro detalle muy navideño y en el que han coincidido bastantes lectores es la música que anima y ambienta las calles del centro de Sevilla. En Twitter @Isabelsg59 considera que estaría bien contar con «campanilleros y zambombas» en las calles sevillanas, Mariano Mt pide «campanilleros por todas las calles del centro» y da la siguiente idea: «que se recupere esa tradición mediante subvenciones o concursos».

Virginia Caraballo se queja de que «este puente mucha gente pero ni un par de coros desafinados» y @PatiLaguarta es de los que opina que la música de las bolas no es la más adecuada en estas fechas: «menos música de discoteca y más villancicos #AlumbraSevilla, falta ambiente navideño». Por su parte @elGiraldillosev se lamenta de que «este año han desaparecido los conciertos de la Alameda o el espectáculo de las Setas, una pena».

Amaya Reinoso y Rocío Rodríguez piensan en los pequeños de la casa: «más cositas navideñas para los niños», «más de todo, más actividades para poder hacer con los niños, mercados navideños, un bonito y gran belén... Que veas Sevilla como la gran ciudad que es». De los mercadillos navideños, tan populares en otras ciudades, se ha acordado Rosario Castro: «¡mercadillos de navidad! con adornos y motivos navideños... tenemos los belenes, pero solo hay belenes...y se anuncian mercadillos navideños y después vas y hay lo que siempre encuentras en los mercadillos durante el año... anillos, pendientes... ¡nada q ver con la fecha!».

Varios de nuestros lectores recaen en la importancia de la limpieza y el transporte público en estas fechas. Ya que, a veces, llegar al centro a disfrutar de las luces de Navidad es tarea difícil. Carlos Iriso «Faltar lo que es faltar, nos falta un red decente de metro, que los horarios de Tussam se cumplan incluidos fines de semana y festivos, también falta limpieza»; o Ismael Uribe «más líneas de metro. Es imprescindible, fundamental y necesario».

Jose Luis Cuevas echa en falta iniciativas para celebrar la Nochevieja en la calle: «yo lo he visto en la ciudad de Florencia como montan escenarios el día 31 de diciembre y la fiesta está en la calle». Y hay quienes miran al pasado con nostalgia recordando que «debería de volver Cortilandia, eso si que era bonito».