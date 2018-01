REDES El «#gasparazo» del Rey Gaspar en Sevilla Se hace viral la caída de uno de los Reyes Magos durante el recorrido de la Cabalgata de Sevilla de 2018

PEDRO YBARRA

SEVILLA 08/01/2018 14:52h Actualizado: 08/01/2018 17:53h

Al final el tiempo dio la razón al Ateneo de Sevilla al mantener la Cabalgata de Reyes de Sevilla la tarde del día 5 de enero y adelantar su salida media hora. Eso sí, las prisas por no mojarse hicieron que fuese una de las Cabalgatas más fugaces que se recuerdan de los último años, al estar solo poco más de cuatro horas en la calle.

La prisas unidas a la emoción del momento provocaron alguna caída, como la que sufrió el Rey Gaspar cuando atravesaba la calle Correduría al caer de su trono en uno de los arranques de la carroza. Esta caís se ha hecho viral en las redes sociales al ser inmortalizada con sus smartphones por varios testigos.

En los vídeos que circulan por las redes sociales, grabados desde distintas perspectivas, se puede oír al público decir «Gaspar, que te va a dar algo».

«Otra Sevilla desde cinco metros de altura»

Según el protagonista del vídeo, el Rey Gaspar (Francisco Salas): «El público me pidió que botara y empecé a botar. Después me pidieron que empezara a hacer la ola y empecé hacer la ola porque también me animaron a ello. Entonces caí, se me cayó también la corona y un paje me la volvió a colocar», dijo.

Para este Rey Mago, aparte del incidente anecdótico, «Participar en esta Cabalgata del Ateneo de Sevilla ha sido una experiencia inolvidable y un sueño haberlo podido cumplir. Realmente es una experiencia maravillosa para mí y para toda mi familia. Será inolvidable. Se ve otra Sevilla diferente desde cinco metros de altura», añadió.