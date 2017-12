AYUNTAMIENTO El Gobierno de Espadas, el menos activo de la historia Las delegaciones apenas presentan mociones y han convertido al Pleno municipal en algo prescindible y sin utilidad

El gobierno municipal de Juan Espadas es el que menos propuestas ha presentado al Pleno en la historia reciente del Ayuntamiento. Los datos son irrefutables porque están publicados en el propio portal de transparencia local, donde se pueden consultar todas las actas plenarias de la última década. El equipo socialista actual concentra la mayor parte de su gestión en la Junta de Gobierno, órgano ejecutivo en el que se deciden las medidas de funcionamiento rutinario del Ayuntamiento.

Sin embargo, las propuestas para impulsar novedades, grandes proyectos o cambios sustanciales en el modelo de funcionamiento de la Casa Grande tienen que presentarse obligatoriamente al Pleno de la Corporación para someterse al escrutinio de todos los partidos políticos con representación en las bancadas.

Y ahí la actividad de Espadas ha ido decreciendo hasta llegar a convocar sesiones en las que el gobierno sólo ha presentado ocho puntos, la mayoría de ellos, además, para aprobar reconocimientos de crédito con los que pagar deuda o para realizar modificaciones del presupuesto.

Hasta 2011, la media habitual de mociones del gobierno en los Plenos era de 35 medidas. En los años de Monteseirín, que fueron de mucha actividad urbanística, hubo sesiones con hasta 60 puntos presentados por las distintas delegaciones. Y en el mandato de Zoido, el Pleno con menor actividad tuvo 28 mociones del gobierno. Sin embargo, en el último año sólo se ha alcanzado la media en la sesión de junio, con 33 propuestas. En el resto de las convocatorias la actividad ejecutiva ha estado muy por debajo de la de otros tiempos.

En marzo, por ejemplo, sólo se registraron ocho mociones. Ése ha sido el Pleno más endeble de todos, pero el resto no se ha aproximado siquiera a la media. En enero hubo diez, en febrero 13, en abril 9, en mayo 15, en julio 21, en septiembre otras 21, en octubre 18 y en noviembre 16. Los Plenos siguen siendo maratonianos, pero en este caso por dos razones novedosas: porque hay cinco grupos políticos representados y todos tienen turno de palabra, lo que dilata los debates, y porque cada grupo político tiene derecho a presentar dos mociones una vez que se han dirimido las del gobierno.

Hasta hace un par de años, las propuestas de los partidos comenzaban a exponerse por la tarde. Ahora, sin embargo, componen el grueso principal de las sesiones, ya que se empiezan a tratar a las 12 de la mañana, ya que las distintas delegaciones que gobiernan la ciudad apenas exponen propuestas.

El área que más actividad ha tenido en 2017 es la de Hábitat Urbano, liderada por Antonio Muñoz. Bajo su mando hay tres parcelas: Cultura, Turismo y, sobre todo, Urbanismo. Muñoz ha presentado 61 propuestas, la mayoría de ellas urbanísticas relativas a correcciones en el PGOU. Pero en esas mociones también hay ocho reconocimientos de crédito correspondientes a desajustes en el Instituto de la Cultura y las Artes.

La segunda delegación con más iniciativas presentadas al resto de partidos es la de Educación y Participación Ciudadana, que está en manos de Adela Castaño. En total, ha registrado 32, gran parte de ellas para hacer nombramientos en las juntas de los distritos. Y en el tercer puesto está Hacienda, dirigida por el veterano Joaquín Castillo y en la que se engloban las dos principales medidas que tiene que tomar todos los años el gobierno correspondiente: la aprobación de las ordenanzas fiscales y el presupuesto. En Economía (Carmen Castreño) se han propuesto 15 mociones y en Seguridad (Juan Carlos Cabrera) han ido a Pleno seis, las mismas que desde Deportes (David Guevara).

Internamente explican estaba bajada de la actividad aludiendo al actual reparto de fuerzas en el Pleno, ya que el gobierno de Espadas es el que menos concejales tiene de la historia, sólo once. Lograr acuerdos con una Corporación tan fragmentada exige un trabajo de fondo que retrasa mucho la labor ejecutiva.

Además, Espadas no presenta nunca una moción sin haberse garantizado antes el número de votos necesario para que salga aprobada. Juega sobre seguro. Pero políticamente también hay razones que explican la pasividad del gobierno. En los pasillos muchos concejales confiesan que el alcalde ha dado orden de no cometer errores.

Los motivos son obvios: el presupuesto no deja margen de maniobra para hacer grandes proyectos, por lo que Espadas no está dispuesto a asumir desgaste político en cuestiones menores. Ha optado por gestionar correctamente los recursos municipales, evitar la polémica y esperar a que en las próximas elecciones le salgan las cuentas para gobernar con más holgura.

Pero esta no la única novedad que presenta el Pleno del Ayuntamiento desde que Juan Espadas lo preside. También se está produciendo un hecho insólito que hay que sumar a la escasa actividad del gobierno: las mociones que presentan los partidos de la oposición y que se aprueban no se están ejecutando.

El secretario, Luis Enrique Flores, ha hecho un informe sobre este asunto en el que aclara que los acuerdos del Pleno derivados de las mociones promovidas por los grupos políticos no tienen «función ejecutiva». Y es que entre otros aspectos, estas mociones carecen del «procedimiento previo y los informes preceptivos» asociados a los actos de rango ejecutorio.

Esta conclusión figura en el informe elaborado por el secretario sobre del acuerdo plenario adoptado en octubre de 2016 que instaba a declarar como empleados indefinidos no fijos por tiempo discontinuo a los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por Lipasam.

Fue propuesto por Ciudadanos y aprobado por unanimidad, pero el alto funcionario denuncia «que se adoptan acuerdos sin ningún tipo de procedimiento previo y sin los informes preceptivos que deben preceder a su adopción» y que «toda actuación debe ir precedida del procedimiento que le es propio, que pretende garantizar el acierto y la legalidad de dicha actuación», ya que «la consecuencia más radical de la ausencia de procedimiento es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo» acordado.

Actividad de control

Según el secretario, «este tipo de actuaciones de los grupos municipales se inserta en su actividad de control de los órganos de la Corporación, y no en la función ejecutiva en la que el pleno ejerce la competencia que tiene atribuida y sigue el procedimiento legalmente establecido».

«Una interpretación distinta implicaría atribuir a estos acuerdos la presunción de validez y su carácter ejecutivo y, consecuentemente, su ejecutoriedad. Esta interpretación nos abocaría a la consecuencia absurda de tener que instar la nulidad radical de todos y cada uno de los acuerdos que adopte el pleno en esta parte de control cuando se pretenda que afecten a derechos e intereses de terceros: muchos de ellos porque serían dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y todos por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Es decir, la oposición no puede gobernar porque no es competente y el gobierno tampoco porque no tiene efectivos y porque la oposición no le deja.