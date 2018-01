La Guardia Civil investiga el vídeo en el que un coche busca el choque a frenazos en la A-30 en Murcia El domicilio del vehículo para recibir las notificaciones lo tiene en Sevilla; No es el primer episodio que protagoniza este coche

ÁLVARO GARCÍA

@GRuizAlvaro SEVILLA 17/01/2018 12:45h Actualizado: 17/01/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado día 13 de enero un conductor Kamikaze rompía los sueños de un joven matrimonio en la Autovía del Cantábrico (A-8). Ana Capellín y David Duque viajaban para celebrar sus 25 primaveras ese fin de semana, pero todo se paró para ellos por culpa de un desalmado que pensó que era dueño y señor de la carretera. Dos días después, en la Autovía de Murcia (A-30) otro conductor protagonizaba una maniobra peligrosa para él y para los demás ciudadanos que circulaban por la vía. Por suerte no pasó nada grave y la escena quedó grabada y ahora está siendo investigada por el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Tráfico (GIAT).

Los hechos los grabó el pasajero de otro vehículo que circulaba por la A-30, en la bajada del puerto de la Cadena dirección Murcia, y con el que parece que el conductor de un Nissan Qashqai XL la tomó mientras conducía. Ante esta situación, Dioni Berenger, denunciante del suceso, sacó su móvil y comenzó a grabar las numerosas infracciones que estaba protagonizando el otro conductor. «Aclaro que antes de esta acción no hubo ningún roce con él», explicó a través de sus redes Dioni, a la vez que compartía un vídeo que se hizo viral en pocas horas.

El suceso ha tomado tal envergadura que el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Tráfico ya ha tomado cartas en el asunto e investiga el vídeo en el que un conductor se dedica a dar frenazos buscando la colisión con otro coche en plena vía. El autor del vídeo también aclaró que ha denunciado en la Comandancia de Murcia.

«Cuanto hijo de la gran p..., como huye al ver que le graban.... ¡uyy como te vea, te pille o localice!»

En el vídeo se aprecia perfectamente la matrícula del coche y, según ha podido saber ABC, tiene su domiciliación de notificaciones en Sevilla, en la calle Eduardo Dato. Además su sede fiscal está en Madrid y el coche aparece a nombre de Santander Consumer Renting. Todo esto lo está investigando la Guardia Civil, que aclaró que van a identificar al conductor del Nissan.

Un vehículo reincidente

No es la primera vez que este vehículo (no se sabe si será o no el mismo conductor) protagoniza una escena tan peligrosa por la Autovía de Murcia. Este medio pudo contactar con José María M., otro conductor que se topó con este Nissan y sus infracciones en la misma carretera, pero en sentido creciente. Ocurrió el pasado día 4 de enero, mientras acudía a llevar a un familiar al dentista: «Íbamos por nuestro carril, adelantamos bien a este vehículo y se puso delante nuestra y comenzó a intentar sacarnos de la carretera».

Día 4 de enero, el mismo vehículo - J.M.

En esta ocasión no le grabaron, pero sí les dio tiempo a fotografiar el vehículo y llamar al Servicio de Emergencias, que tomó nota del asunto. «Cuando vimos el vídeo por las redes sociales no dábamos crédito, era el mismo que dos semanas antes nos había intentado sacar de la carretera», narra José María a ABC Sevilla.

El vídeo ha superado el millón de visitas en Facebook y ha sido protagonista de críticas hacia este conductor al ya todos conocen como 'el loco de la A-30'.