Los guías del Alcázar piden que se reduzca a la mitad la venta on line de entradas

Las asociaciones de guías de Sevilla se han reunido con la directora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez, para proponerle distintas medidas para reducir las colas de turistas que quieren entrar al monumento. Isabel Puerto, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Sevilla, explica que el sector ha pedido que se reduzca a la mitad la venta on line de entradas al Alcázar de 9,30 a 11,30 horas para evitar que se produzcan las colas habidas durante el Puente de la Inmaculada, cuando -insisten- el monumento estaba vacío pero cientos de turistas esperaban fuera para entrar.

Los guías aseguran que hay grupos de cruceristas que no pueden reservar on line las entradas, ya que hasta la noche anterior no saben cuántos acudirán a la visita. Declara Puerto que el aforo por hora del Alcázar es de 750 personas y que actualmente se venden por internet 600 entradas por hora y 150 en taquilla. El sector reclama al Alcázar que entre las 9,30 y las 11,30 vendan sólo 300 entradas on line por hora porque las entradas que salen a la venta por taquilla son insuficientes para la demanda existente.

Por otra parte, los guías han solicitado a la dirección del Alcázar la instalación de un tercer escáner en el Alcázar, donde hay días que entran más de 7.000 personas. «Ahora hay sólo dos escáneres para tres colas: la de turistas con reserva on line; la de grupos que quieren comprar su entrada en taquilla; y la de particulares de pago en efectivo». Puerto manifiesta que ese tercer escáner aliviaría las colas, ya que en este proceso se pierde mucho tiempo, toda vez que hay personas mayores que tardan más en dejar sus objetos personales en la máquina y también gente que no entiende las explicaciones porque no habla idiomas.

«Se nos ha dicho que por cuestiones de espacio no se puede instalar un tercer escáner, por lo que nosotros pedimos que al menos no discriminen en la entrada la cola de grupos sin reserva on line, sino que vayan entrando turistas alternando las colas», indica la presidenta de la Asociación de Guías Turísticas Oficiales de Sevilla.

Además, el sector de guías oficiales, que aglutina a 350 personas en Sevilla, indica que «el Alcázar necesita más personal, tanto en labores de vigilancia interior como de conservación y mantenimiento. Casi todo el personal está en las puertas -indica Isidoro Martínez, vicepresidente de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Sevilla-. La Alhambra de Granada recibe 3 millones de visitas al año y tiene 350 empleados, mientras que el Alcázar recibe 1,8 millones de turistas y tiene poco más de 40 empleados».

Por su parte, la delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla recuerda que ha mantenido varias reuniones con los guías del Real Alcázar, y éstos a su vez con la directora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez, y con el Consorcio de Turismo. El Gobierno municipal avanza que se tendrán también encuentros una vez que el Alcázar tenga el estudio de flujos de visitantes que se ha encargado y también para evaluar las pruebas que se realicen sobre las propuestas de los guías.

«Estamos siempre abiertos a propuestas de mejora de los guías, pero también siempre teniendo en cuenta la prioridad de la seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Cecop, Centro de Coordinación Operativa», según fuentes del Ayuntamiento, que precisan que en estos momentos la entrada al Alcázar por la puerta del León tiene dos colas, una de pago en efectivo y otra de quienes han hecho la reserva por internet. El escáner para personas con reserva on line se comparte con los grupos. Para atender a esas colas hay -dicen- dos escáneres fijos y dos arcos de seguridad»

La dirección del Real Alcázar, al frente de la cual está Isabel Rodríguez, encargó un estudio técnico que indica que con las medidas de la Puerta del León, una anchura de 2,5 metros, no es posible un tercer escáner fijo. «A su limitada anchura se añade también que es una de las vías de evacuación, según el plan de seguridad del recinto palaciego». Informa el Ayuntamiento que el resto de las puertas del Alcázar sí se utilizan, en un caso para la entrada de los colegios, impidiendo que se agolpen los escolares en la entrada principal; en otros casos para la entrada de maquinaria por la mañana o para las visitas nocturnas.

En la actualidad, se está equipando la Puerta de la Alcoba para las visitas normales diarias, una puerta que también podrán usar los guías. La dirección del Alcázar asegura que está estudiando las propuestas de los guías para mejorar la fluidez general y también en momentos puntuales de gran afluencia al monumento. Incluso, afirma que algunas de las propuestas se irán próximamente probando, «pero -asegura- el tercer escáner fijo no es técnicamente posible».

En cuanto a la posibilidad de que se vendan menos entradas on line para el monumento, la dirección recuerda que «el Real Alcázar de Sevilla tiene un aforo máximo por cuestiones de seguridad, y ese aforo hay que respetarlo para garantizar la seguridad de todos los visitantes al monumento. Es objetivo del Real Alcázar potenciar cada vez más la venta de entradas on line, como demuestran los datos de los últimos dos años».