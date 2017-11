Un problema para los padres ¿Qué hacer si su hijo es un «Ninini»? La UIMP debate en Sevilla los problemas a los que se enfrentan las familias cuando sus hijos ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo

Un cinco por ciento de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años son NiNiNi, el término con el que se denomina a los que ni estudian, ni trabajan ni tampoco buscan empleo. Son aproximadamente unos 195.000 los que actualmente están en esa situación. De ellos, unos 100.000 son chicos y el resto, unos 95.000 son chicas aunque, según los expertos, hay menos mujeres pero «son más difíciles de tratar».

¿Qué deben hacer las familias que tienen en casa a uno de esos jóvenes? Los problemas de este colectivo y las posibles soluciones se han tratado estos días en el seminario «Adolescencia y Juventud: claves para construir un proyecto de vida» que ha organizado en Sevilla la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Unas jornadas de debate pero que también han revelado datos interesantes sobre este sector de la población que, según los expertos, permanece estable desde principios de siglo. Es decir, que sigue habiendo un 5 por ciento de estos chicos desde el año 2000 pese a que han cambiado algunas tendencias. Por ejemplo, la crisis provocó un bajón laboral y un subidón en el estudio. O lo que es lo mismo hay los mismos NiNiNi desde hace años.

«Sería un disparate decir que hemos perdido una generación aunque para los que lo sufren es un problema», explica Elisa Chuliá, directora del curso, socióloga, profesora de la Uned además de responsable de estudios sociales de Funcas. En ese sentido explica que, aunque no son muchos los jóvenes que están en esa situación, suponen un inconveniente para las familias que lo sufren. Estos chicos y chican provocan «dificultades» en las familias porque, en primer lugar, muchos se sienten culpables. «¿Habré ocasionado yo esta situación?», se preguntan muchos padres y madres.

Normalmente se encuentran a jóvenes desmotivados que no ven claro su futuro y que tampoco tienen un proyecto de vida. ¿Qué deben hacer los padres? La socióloga tiene claro que el primer mensaje es recomendar a estos chicos que sigan formándose. «No es cierto que la formación no ayude a encontrar empleo. Otra cosa es que esa formación no esté de acuerdo con la retribución. Pero a la hora de encontrar empleo el joven formado lo encuentra antes que el que no está formado», explica Elisa Chuliá. De hecho, Chuliá considera que la crisis ha tenido algo positivo ya que «la expansión sacó a muchos chicos de las aulas y la crisis los ha vuelto a meter».

La primera recomendación para estos jóvenes es que sigan estudiando. Y diagnosticar el problema e intentar ayudarlos a salir de esa situación. ¿Qué suele pasarle a esos chicos y chicas NiNiNi? Casi siempre se sienten mal y hacen sentirse mal a sus familias. Porque no se levantan de la cama hasta muy tarde y, cuando lo hacen, se ponen a ver la televisión, a jugar con los videojuegos o a ver las redes sociales. Y luego hay otros, los menos, con problemas más graves como algunos que consumen sustancias.

Por ello, la socióloga insiste en que es fundamental tratar de hablar con el chico o chica y buscar el origen del problema. «Es mejor aconsejarle y decirle que sigan formándose porque vale la pena». Y recomendarles que tengan un proyecto de vida: relacionarse, impedir el aislamiento e intentar formar su propia familia. Evitar que estén el menor tiempo posible en ese estado. Para que no se queden eternamente como NiNiNi.