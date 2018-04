Sucesos La huida de Amador, el presunto asesino de su mujer en la A-5, termina en Madrid tras esconderse en Sevilla El detenido pasará en las próximas horas a disposición de un juzgado, donde deberá explicar por qué mató a Dolores Vargas Silva

Á.GARCÍA/M.MORENO

@GRuizAlvaro SEVILLA/TOLEDO Actualizado: 02/04/2018 23:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salustiano Amador Muñoz, de 39 años, sabía que tarde o temprano sería detenido. Por eso, cuando lo redujeron para esposarlo este domingo sobre las 20.00 horas, no ofreció resistencia a pesar de que las autoridades lo consideran «un psicópata muy peligroso». Esto es, un individuo con un trastorno social de la personalidad que no tiene ninguna compasión por sus semejantes. Aunque no es ningún loco.

Algunos miembros de su familia fueron dejando de lado a Amador a medida que pasaban los días y sus amigos más cercanos lo pusieron en el punto de mira. Con el homicidio doloso «intencionado» de su mujer, Dolores Vargas Silva (41 años), Amador cavó su propia tumba entre las familias gitanas más respetadas y nadie le ofreció protección, excepto su familia más directa y algunos conocidos.

Lo que ocurrió en la madrugada del 24 de marzo, cuando Amador atropelló con un automóvil varias veces a su mujer hasta conseguir su muerte fue el principio del fin a una vida llena de continuos delitos. Según los hechos que adelantó ABC, Dolores murió salvajemente asesinada en el punto kilométrico 56 de la A-5 (autovía del Suroeste) sentido Extremadura, a la altura de la localidad toledana de Santa Cruz del Retamar. Fue el final de una fuerte discusión mientras volvían de una fiesta de cumpleaños en un monovolumen Renault Scenic, que conducía Amador. La pareja iba acompañada de una hermana de ella y un cuñado, a los que Amador exhibió una navaja de grandes dimensiones e intentó atropellar, sin lograrlo, según la versión de ellos.

Dolores se bajó del vehículo y fue atropellada por Amador varias veces, lo que provocó su muerte. Los dos acompañantes sufrieron heridas de diversa consideración cuando, tras ver lo ocurrido, descendieron del vehículo en marcha y escaparon. Horas más tarde el cadáver de Dolores, indocumentado, fue localizado por un conductor minutos antes de las ocho de la mañana junto a una cuneta y éste dio aviso al servicio de emergencias.

Una vez en el lugar, el equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Toledo descartó, por las circunstancias en las se encontraba el cuerpo, que se tratase de un accidente de tráfico. Por ello se hizo cargo de la investigación la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Toledo. La docena de agentes de su Grupo de Delitos contra las Personas se puso a trabajar. Debido a la complejidad del caso algunos de sus componentes interrumpieron sus vacaciones y se pusieron a las órdenes de su jefe.

Comienza la investigación

Las primeras pesquisas fueron fundamentales para lograr conocer cómo se habían dado las circunstancias y quién era la mujer que se encontraba muerta en la cuneta. Tras informaciones de la familia de la víctima, los agentes pudieron encontrar el vehículo del presunto homicida horas más tarde en Carabanchel (Madrid), barriada en la que residían Amador y Dolores. El Renault Scenic de color gris, que había conducido Amador, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para su análisis por parte del personal del Laboratorio de Criminalística del Cuerpo.

Mientras la investigación seguían su curso, a Sevilla llegaba un Volkswagen Touran rojo en la madrugada del sábado y aparcaba junto al portal 2 de la calle de Sancho Panza de las Tres Mil Viviendas, barrio marginal de la ciudad hispalense. Hasta 600 kilómetros recorrió Amador en el vehículo para ocultarse, junto con algunos familiares, durante un tiempo. Pero no tardó en conocerse su paradero, según adelantó ABC de Sevilla. Ante esa noticia, el barrio no quería «a un asesino en sus calles y mucho menos los contrabandistas que veían peligrar la tranquilidad de sus negocios».

Imagen de Amador tomada por este periódico - ABC

A plena luz del día y sin miedo a nada, Amador se paseó por la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas, tal y como desveló este periódico con una fotografía el lunes 26 de marzo. Con un chándal rojo y en compañía de uno de sus familiares, Amador salió a la calle dos días después de cometer el crimen por la zona de «Los Verdes», con el objetivo de ir a comprar droga a unos bloques cercanos. Hasta en dos ocasiones hizo el mismo recorrido, de unos 500 metros, hasta el lugar donde adquiría los estupefacientes. Ya por la noche se dejó ver fumando apoyado en la ventana del piso donde se escondía. Durante estos días viviendas que su familia tiene en Carabanchel (Madrid) eran asaltadas y destrozadas por desconocidos.

Amador se marcha de su escondite

Tras las imágenes conseguidas por ABC de Sevilla, medios nacionales abrieron sus noticias con su paradero, algo que no facilitó su detención, sino todo lo contrario: Amador desapareció de las Tres Mil Viviendas. La Guardia Civil lo tenía controlado, pero sus agentes no podían ir a por él así como así, ya que la operación era compleja debido a los laberintos subterráneos que esconde este barrio sevillano. Un paso en falso podía suponer que la operación se fuera al traste. Tocaba esperar cualquier error de Amador.

La oportunidad para detener al fugitivo se presentó el domingo 1 de abril, tras una semana de intensa búsqueda por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo. Amador se ocultó en algunos domicilios hasta que fue localizado oculto en una vivienda ubicada en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, en la calle del Monte Urgull 9-11.

La detención se practicó sobre las 20.00 horas. Debido a la peligrosidad del individuo, la entrada y registro la realizó en el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Toledo. Entran a la vez en dos viviendas, situadas en la planta baja. En una de ellas encuentran a Amador solo, mientras que en la otra son arrestados Begoña G.L, de 35 años, y Ángel D.D. de 29, que forman una pareja sentimental. Estos dos individuos son acusados de encubrimiento.

Se actuó rápido para evitar otra huida de Amador, «un psicópata muy peligroso» al que la propia familia de Dolores le tenía temor. Amador no opuso resistencia. Tampoco llevaba encima armas de fuego, otro de los riesgos de la operación. Pues hay que recordar que este individuo ya intentó matar a un familiar con una pistola de la marca Walther en 2012, por cuyos hechos fue condenado a 8 años de prisión.

Amador puede ser procesado por asesinato

No se descarta que Amador puede ser procesado judicialmente por un delito de asesinato, aunque será la autopsia la que desgrane si hubo ensañamiento con la víctima. Las primeras hipótesis indican que sí, ya que el asesino de Dolores pasó en varias ocasiones por encima de su mujer con el coche y, quizás, Dolores no falleció en el instante. Un hecho cruel que se deberá analizar por la autoridad competente cuando pase en las próximas horas a disposición judicial.

Amador, sobre el que pesa varias órdenes judiciales de búsqueda y detención dictadas por distintos Juzgados de Madrid, será trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo hasta el juzgado donde se conocerá su futuro durante los próximos meses. Con toda probabilidad, la autoridad judicial decretará su ingreso en prisión de manera provisional.