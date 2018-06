Obras Indignación en el barrio sevillano de Los Remedios tras nueve meses de obras En la calle Niebla algunos comercios ya han cerrado y otros tendrán que hacerlo próximamente

Las obras de Los Remedios tienen a vecinos y comerciantes hartos. Llevan más de nueve meses con las calles levantadas mientras Emasesa construye un nuevo colector en la calle Niebla dentro del proyecto de inversión en redes y reurbanización del distrito.

Antes de Feria se reabriera al tráfico la calle Santa Fe y y posteriormente Miño. Ahora la zona más afectada es Niebla y las calles aledañas donde, según Eduardo Lavrador, presidente de los comerciantes del barrio, llevan con molestias desde septiembre. Aunque las lluvias han provocado que se ralentizara el ritmo, se quejan de que es algo «fastidioso, molesto y perjudicial». Sólo hay que darse una vuelta por esa calle paralela a República Argentina para comprobar que, además del corte de tráfico, es prácticamente imposible transitar por la zona.

Por eso, tanto los vecinos como comerciantes se sienten desesperados. «Polvo, ruido, cortes de luz, cortes de agua, falta de aparcamiento, suciedad, calles cortadas, zonas inaccesibles», es la descripción de lo que están viviendo. Ya que además de Niebla hay otras calles afectadas. En algunas, como en Miño, cortaron el acceso a los garajes. Y los vecinos no pudieron ni sacar ni meter sus vehículos.«Fue un infierno», dice Ana, vecina que pasó dos semanas sin coche.

Lo más grave es que las obras están provocando importantes pérdidas en el comercio. Aunque el presidente de los comerciantes no se atreve a cuantificarlo lo ve «preocupante»e «irrecuperable». «Sabemos que son obras necesarias, pero eso no significa que no se haga con un poco de planificación, para afectar lo menos posible a vecinos y comercios», dice. Lavrador recuerda que no es la primera vez que sucede algo así. «No existe sensibilidad ni preocupación por intentar que la vida cotidiana del barrio sufra lo mínimo los efectos de cualquier obra». Ya ello se unen los comentarios de algunos trabajadores de la obra que reconocen la escasez de personal, que están «esperando materiales», o que hay «errores de planificación» que provocan más tardanza. «Solicitamos que cuando se realicen obras de esta envergadura, hagan un esfuerzo que permita aminorar la duración y el perjuicio a los vecinos, haciendo más soportable la vida en el barrio», dice.

No es el único que se queja. En Chicuelina, una tienda de ropa abierta en diciembre, sólo han conocido obras. Mariola Lirola, su dueña, afirma que delante de su puerta «no paran de abrir y cerrar agujeros». En unos días, cuando le levanten la acera, tendrá que cerrar. «Espero que en septiembre pueda reabrir», explica.

Además, denuncia que no todos los tramos van al mismo ritmo ya que, según dice, en el tramo del supermercado avanzaron más rápido. Por eso se queja que está viviendo «un horror» ya que la mayoría de la gente ni siquiera pasa por la puerta de su tienda para evitar las obras. ¿La consecuencia? Está perdiendo ventas.No es la primera vez que lo denuncia. En diciembre presentó una queja al encargado de obras porque le abrieron un agujero en su puerta el 20 de diciembre, en plenas ventas de Navidad.

Otro «sufridor» es Javier Hernández, del autolavado Oozcar. Relata como han cerrado muchos negocios y como él mismo tendrá que hacerlo. Su negocio, que abrió en noviembre, lo está notando ya que, si depende del automóvil y cortan el tráfico, lo tiene crudo. «En Niebla el ritmo debería haber sido otro», afirma insistiendo en que deberían trabajar todos los días e informar antes a los empresarios de la calle, algo que, según dice, no han hecho. «Te notifican cuando empiezan pero no cuando acaban y cuando van a abrir la calle», explica Hernández que tendrá que cerrar. «Me imagino que no quedará hueco para pasar», dice Hernández. Él intentará resistir.