SINDICATOS DENUNCIAN QUE NO HAY PREVISIÓN Insultos y mamparas rotas en las colas de Tussam La falta de autobuses el día de la Purísima provocó altercados por la desesperación de los usuarios



El servicio de autobuses de Tussam se desbordó el viernes, día de la Purísima, porque no había coches suficientes para tanta demanda y en las largas colas de usuarios desesperados los altercados no se hicieron esperar. Los insultos a los trabajadores llegaron hasta a un intento de agresión en la línea 20 que se saldó con la rotura de la mampara del conductor.

El Ayuntamiento obvia esos incidentes en el comunicado que ayer emitió anunciando un refuerzo de la flota porque este «8 de diciembre ha sido el de la festividad de la Inmaculada que mayor demanda ha registrado en los últimos años, con incrementos del 17% respecto a 2014, un total de 154.937 viajeros que fue el de mayor demanda desde que se tienen datos; 36% en relación a 2015 y 20,8% más que en 2016».

Asegura que ayer sábado hubo un refuerzo de 25 vehículos por la mañana y 45 por la tarde con 66 servicios adicionales que suponían 675 expediciones y 70.000 plazas más que un sábado normal.

Interminables colas en las paradas de autobuses ABC

Es decir, prestaron servicio un total de 230 vehículos para hacer frente al incremento posible de demanda, según detalló el Ayuntamiento en la nota.

Explicó que los refuerzos comenzaron el pasado día 1 y que se extenderán hasta que finalice el periodo navideño. Por su parte, el secretario general de la Agrupación Sindical de Conductores, (ASC), Isidro Fernández, dijo ayer a ABC «que dudo mucho que hoy sábado refuercen el servicio pues no hay personal para trabajar».

«Hay 1.100 conductores en Tussam y nosotros tenemos casi 500 afiliados y no nos consta que hayan llamado a nadie», precisó para denunciar que «esto lleva pasando muchos años y no se prevé». No pasó por alto el malestar de los usuarios el viernes en las paradas y cómo «la pagan con nosotros que no tenemos culpa».

Igualmente hay que destacar la carta que la sección sindical de CGT-Tussam envió ayer al gerente de la empresa mostrándole el malestar de los trabajadores por la «falta de planificación y dimensión» del servicio montado el día 8 por la tarde y destaca que «una vez más vuelve a fallar en unas fechas tan previsibles de afluencia de público». La carta habla de los conflictos con los usuarios y urge medidas.