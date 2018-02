Investigadoras en Sevilla: «Tenemos que demostrar que somos normales, no las feas»

A sus 39 años, Irene Fondón es doctora ingeniera en Telecomunicaciones y da clase de Teoría de la Señales y Comunicaciones en la Universidad de Sevilla. Es vicepresidenta de Women in Engineering (WIE) y trabaja en una línea investigadora para aplicar el procesado de imagen a la medicina. Es un ejemplo de superación y a la vez de las dificultades que atraviesan las mujeres que eligen el camino de la investigación.

Aunque, según Fondón, en su departamento hay mujeres, reconoce que, en general, en las ingenierías hay pocas. «En mis clases hay sólo un diez por ciento de mujeres», dice esta ingeniera, que considera que es un tema arraigado que siempre se ha considerado que la ingeniería era «un mundo de hombres».

De hecho, Irene Fondón explica que hay muchos estereotipos y muchos que piensan que las mujeres ingenieras «no pueden llevar tacones». «Tengo que demostrar que somos normales, que no somos las mas feas de España», explica esta investigadora sevillana insistiendo en que es necesario que las mujeres den un paso más. Según dice, deben «dejar de ser las becarias», para pasar a liderar los grupos de investigación.

En ese sentido, añade que el problema no es la conciliación. Ella, por ejemplo, está separada y es madre de dos niños. «Yo llevo los niños al colegio, investigo y hago deportes», dice.

Gloria Huertas - ABC

«Las mujeres que llegan alto renuncian a la maternidad

Tiene 44 años y es física electrónica. Además de profesora titular de Electrónica y Electromagnetismo en la Facultad de Física, investiga en el Instituto de Microelectrónica. Gloria Huertas trabaja ahora en un sistema de medidas para los biólogos. «Lo que hacemos es para que el biólogo ó el médico pueda coger su móvil ó su ordenador y visualizar en tiempo real el estado de su experimento». Un concienzudo trabajo en el que, según dice, ella no es la única. «Siempre he trabajado con mujeres y en el ámbito de la salud hay muchas pero en física o ingeniería no tantas». Gloria, que tiene dos niñas, asegura que la investigación es muy dura para conciliar. Porque requiere muchas horas y estar todo el día pensando en la profesión. «Las mujeres que conozco que han llegado al nivel del hombre, a lo alto, han renunciado a la maternidad o no tienen familia», explica asegurando también que cuesta trabajo no sentirse culpable cuando se deja a la familia para investigar. Porque no tienen un horario de 8 a 3, tienen que trabajar a veces los fines de semana y renunciar a muchas cosas. «Yo he tenido que renunciar a muchos viajes y congresos por mi vida familiar», explica.