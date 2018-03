Investigan si el PP pagó cuotas de afiliados con dinero público El concejal de Dos Hermanas Luis Paniagua, que hizo campaña por Virginia Pérez en el último congreso provincial, cargó al Ayuntamiento nazareno el pago de su abogado en el caso Varela

ALBERTO GARCÍA REYES

SEVILLA 05/03/2018 23:06h Actualizado: 05/03/2018 23:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Varias decenas de militantes del PP de Dos Hermanas recibieron una llamada del grupo popular en el Ayuntamiento antes del último congreso provincial para que se pusieran al día en las cuotas del partido y pudieran ejercer su derecho al voto. Algunos alegaron que no podían abonar sus recibos pendientes en esos momentos y, según varias fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico, se les ofreció la posibilidad de pagarles estas cuotas atrasadas. En aquel proceso incluso se emitieron recibos, pero los beneficiarios no tuvieron nunca conocimiento de quién había puesto el dinero. ABC ha podido confirmar que este asunto está siendo investigado por la Justicia porque las cantidades abonadas pudieron salir de la cuenta del grupo municipal del PP, es decir, lo que se investiga es si las cuotas de esos militantes se pagaron con dinero público.

Fuentes del PP provincial han asegurado a este periódico que en Dos Hermanas no se pagaban cuotas hasta que las impuso la actual presidenta, Virginia Pérez, cuando llegó a la dirección provincial. Pérez también preside la gestora del partido en la localidad nazarena desde hace dos años. Estas fuentes reiteran que si esos recibos se pagaron no fue para el congreso, porque no era necesario, y que desconocen los citados pagos. Aquel congreso, por cierto, se resolvió a favor de Virginia Pérez por 24 votos de diferencia y en Dos Hermanas hubo una polémica porque se impugnó la urna, aunque el comité de garantías del partido validó posteriormente los resultados. En esta localidad, el sector de Pérez está comandado por el concejal Luis Paniagua, que se inició en la política de la mano de Javier Arenas y que llegó a estar implicado en el caso del chantaje al candidato de Ciudadanos, Manuel Varela, aunque finalmente se archivó la causa contra él.

Precisamente, Paniagua, vicesecretario provincial del partido, está ahora en el centro de la nueva polémica sobre la cuenta del grupo municipal de Dos Hermanas porque ha cargado varios pagos que algunos militantes consideran dudosos. Uno de ellos es la minuta del abogado que le ha asistido en el juicio que se celebró hace dos semanas contra él por una demanda por intromisión en su derecho al honor que le puso Manuel Varela, ya que Panigua habría hecho unas declaraciones al salir del juzgado, cuando declaró penalmente por el chantaje, en las que lo habría calificado como «drogadicto» y «ladrón».

Por estos servicios jurídicos, se pagaron 1.452 euros desde la cuenta del Ayuntamiento. El concejal del PP aseguró ayer a este periódico que «la demanda penal me la he pagado yo y la civil que me ha puesto Varela la paga el grupo municipal porque me ha demandado como concejal». Según Paniagua, «yo podría haber sacado el dinero y no se habría enterado nadie, pero se hizo una transferencia para que constara porque no hay nada que ocultar». El edil defiende que ese caso no es privado, sino en sus funciones como concejal, y que ha actuado como lo haría cualquier político, aunque actualmente el PP está denunciando el pago de los abogados de los ERE desde la Junta de Andalucía.

La Fiscalía, por cierto, ha pedido que se le condene por vulnerar el honor de Varela y que lo indemnice con 90.000 euros.