MI OTRA VIDA Javier Bautista: Una vida pintada sobre virutas Carpintero afincado en Tomares, entre encargo y encargo realiza obras abstractas que destacan por su dominio del color

Javier Bautista es un carpintero afincado en Tomares. A sus 47 años, cuando puede, entre encargo y encargo de muebles a medida, aprovecha el tiempo que le queda libre para pintar obras abstractas que destacan por su dominio del color.

¿Cómo encuentras la inspiración?

Soy de los que creen que la inspiración en sí no existe, es un estado de ánimo.

¿Sería más oficio la carpintería o la pintura?

- Los dos oficios son igual de satisfactorios, porque al final se crea a raíz de un formato en blanco. Siempre se empieza desde cero, ya sea con un trozo de madera o un lienzo.

¿En cuál de los dos mundos entraste antes?

En la carpintería. La llevo en los genes, ya que a los 13 años mi padre comenzó a transmitirme los conocimientos de carpintería. En la pintura soy autodidacta.

¿Te has sentido tentado alguna vez por la escultura? ¿tallar la madera?

No. Nunca he sentido esa llamada.

Detalles de dos de sus obras - ABC

¿Por qué pintas?

Es una necesidad. Siempre lo he considerado un escape de la rutina diaria.

¿Hay color en la madera?

La madera más que color tiene matices. No existen dos maderas iguales, ni por tanto tampoco dos muebles iguales.

¿Prefieres pintar sobre lienzos o sobre tablas?

Sobre lienzo. Me gusta innovar en las técnicas que utilizo, pero prefiero pintar sobre el lienzo.

¿Qué es lo que generalmente te encargan como carpintero?

Armarios y todo tipo de mobiliario a medida para el interior de las viviendas.

¿Te encargan cuadros también?

No, porque nunca me he promocionado en esta faceta. Muchos clientes supongo que se sorprenderán al leer esta entrevista, porque nunca he dicho abiertamente a mis clientes que también pinto. La relación con ellos suele ser impersonal.

¿Has expuesto alguna vez tus obras?

Solo en una ocasión. Resultó una buena experiencia de la que tengo un grato recuerdo.

¿Qué tendrían en común la pintura y la carpintería?

La creatividad. Es lo que tienen en común estos dos mundos.

¿Te has planteado alguna vez pintar sobre los muebles?

No. Nunca me ha llamado la atención pintar sobre los muebles. He visto muchos muebles pintados, ya sean antiguos o contemporáneos, pero es un terreno en el que nunca he querido entrar.

¿Dónde tienes tu estudio de pintura?

Suelo pintar en mi casa

¿Toda tus obras son abstractas?

Generalmente son abstractas realizadas con técnica mixta. Están inspiradas sobre todo en Tapies y Chillida

¿Sientes admiración por algún pintor sevillano?

Me gustan mucho Velázquez y Murillo. Es una suerte, sobre todo ahora que comienzan las celebraciones por el Año Murillo y podremos ver muchas de sus obras en Sevilla.

¿Cuál es tu sueño?¿Te gustaría poder vivir de la pintura o es un hobby?

Mi sueño siempre es poder vivir de hacer aquello que me gusta.