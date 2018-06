SEVILLA Javier Puerto, presidente de APIA: «Es un disparate llevar la Memoria Histórica a colegios e institutos» El presidente de la Asociación de Profesores de Instituto (APIA) critica el «sesgo político e ideológica de esa celebración»

María Jesús Pereira

El presidente de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Javier Puerto (Mérida, 1966), ha criticado y mucho la decisión de la Junta de Andalucía de celebrar el próximo 14 de junio el Día de la Memoria Histórica en colegios e institutos de la comunidad. A su juicio, la Junta «trata de reescribir la historia desde la II República hasta la Transición con un sesgo ideológico». Este profesor de Historia de España, Geografía de España y Patrimonio de Andalucía cree que los alumnos pueden ver una contradicción entre los que se les enseña en clase y lo que se pretende conmemorar ese día.

¿Qué le parece que la Junta quiera celebrar en colegios e institutos el 14 de junio el Día de la Memoria Histórica?

Celebrar la Memoria Histórica en colegios e institutos es algo innecesario, un disparate, porque hay un sesgo político e ideológico bastante profundo en esa celebración. Parece que se trata de reescribir la historia desde la II República hasta la Transición desde un punto de vista sesgado. Yo, como profesor de Geografía e Historia explico la historia de España en los siglos más recientes en ESO y de Bachillerato. Y en este caso no se trata de hacer memoria, sino de hacer ciencia, de contarlo todo, no lo que beneficia al bando republicano, sino de la manera más objetiva posible, no con opiniones, sin maniqueísmo.

¿Se podría dar una contradicción entre la información que reciben los alumnos el Día de la Memoria Histórica y la asignatura de Historia de España?

Efectivamente, pueden ver una contradicción entre lo que se les cuenta en clase y lo que se pretende conmemorar ese día. Esto es algo muy peligroso a la vista de lo que ha pasado en Cataluña con la manipulación de las asignaturas y de los alumnos. Hacer lo mismo en Andalucía me parece terrible.

¿Podría abrir también viejas heridas o fomentar divisiones porque en las clases habrá niños cuyos abuelos estuvieron en un bando o en el otro?

Esa conmemoración no sólo es innecesaria sino perjudicial para la convivencia. Parece que quieren refrescar viejas heridas que afortunadamente llevábamos muchos años con esas heridas cicatrizadas. La historia está ahí, vamos a analizarla con calma y no queramos resucitar rencores, pasiones, que ya son parte de la historia. O es memoria o es historia, como dijo el novelista Javier Cercas. ¿De qué se va a hablar en esa conmemoración? ¿De Casa Viejas (Cádiz) en 1933, cuando el Gobierno de Azaña hizo que se acribillaran a un montón de anarquistas? ¿Vamos a hablar del bombardeo de la aviación republicana sobre una población de la retaguardia nacional sin interés militar, como es Cabra (Córdoba), el «Guernica» andaluz? ¿Se va a prohibir contar que durante la dictadura de Franco se robustecieron las clases medias españolas y que el país experimentó un gran crecimiento económico?

Usted dice que hay directores que gestionan los institutos como si fuera un cortijo y que presionan a profesores, los aíslan, no les permiten intervenir en el Claustro de profesores...¿Por qué no denuncian esto a la Fiscalía?

Se denuncia, pero este tipo de denuncias requiere mucho tiempo. Y si no, fíjese lo que pasó hace meses en el IES Bajo Guadalquivir, en Lebrija, donde los profesores estaban muy presionados por la directora que tenían. Lo lógico en esas circunstancias es denunciar el hecho a la inspección o los sindicatos antes de ir a la Fiscalía.