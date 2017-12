CONTRATOS POR LA VÍA DE URGENCIA Una jefa del Virgen del Rocío de Sevilla:«¡Hazme el favor de trabajar hoy que no ha venido Concha!» El Satse denuncia que los enfermeros echan más horas para cubrir bajas y ahora no pueden disfrutarlas

AMALIA F.LÉRIDA

SEVILLA 23/12/2017 08:36h Actualizado: 23/12/2017 11:19h

El frío, el empeoramiento de enfermos pluripatológcos, el envejecimiento de la población y las fiestas navideñas son más que suficientes para que aumente estos días la llegada de enfermos a los hospitales y poner en evidencia la falta de personal de Enfermería que, según el sindicato Satse, sufren el Virgen Macarena y Virgendel Rocío, hasta el punto de que los profesionales estaban ayer «presentando escritos de exoneración de responsabilidades» porque no se hacen cargo de las consecuencias en el paciente de la presión asistencial.

Sevilla, según datos de la Consejería de Salud, ha perdido desde 2009 a 2017 un total de 1.010 enfermeros de la plantilla del SAS mientras que a fecha del pasado mes de junio en el Colegio de Enfermería constaban 3.422 profesionales colegiados en paro.

Esos son los datos estadísticos. La realidad, según el citado sindicato de Enfermería, es que falta personal, que el que hay está saturado y «quemado» y que han hecho horas de más para cubrir bajas y ahora en Navidad no se las dan de vacaciones.

En el Virgen Macarena niegan taxativamente está denuncia «que crea alarma social injustificada» y dicen en la dirección del centro que la contratación de Enfermería para esta Navidad se ha incrementado un 15% más que la realizada en el mismo período del año pasado.

Además, aseguran que el descanso del personal está garantizado y que la dirección de Enfermería no tiene constancia alguna de escrito o queja en relación a la carencia de profesionales.

En el Virgen del Rocío ayer lanzaron tres contratos por la vía de urgencia para sendas enfermeras «que se incorporarán en cuanto estén disponibles».

«Tenemos activado —dijeron en la dirección— el plan de alta frecuentación, que prevé la contratación continua de profesionales durante los periodos en que aumenta la demanda. Solo en el Hospital General se han contratado, por el momento, para el de alta frecuentación a 11 enfermeros y 11 auxiliares que están reforzando la atención que se presta en las Urgencias y en la octava planta de hospitalización del centro».

Además, señalan que dirección del hospital está ultimando la incorporación de nuevo personal para la próxima semana que irá destinado a las unidades en las que haya horas a favor de los trabajadores, con el objetivo de poder facilitar el período vacacional del personal.

A lo largo de 2017, el Virgen del Rocío «ha incorporado a un total de 28 enfermeros, 19 auxiliares y 5 técnicos más en plantilla para llegar a estas fechas con una plantilla dimensionada a las necesidades propias de esta época del año», declararon ayer a ABC.

Por su parte, la secretaria provincial del Satse, Reyes Zabala, ni avala ni desmiente estos datos e insiste en que sigue habiendo carencia de personal en los centros.

«Este año han empezado a contratar a partir de la semana del 18 de diciembre —explica— y a esas alturas ya no hay personal en la bolsa porque están ya ocupados con otros trabajos en otras comunidades o en otros centros, que también hay medicina privada, y favores a los que ya están no se les puede pedir más porque les deben horas y, encima no se las pueden coger ahora en estas fiestas. Son 1.483 horas anuales y tiene que llegar el próximo día 31 a cero, o sea ni pueden deber horas ni que les deban».

En este sentido, apostilla que si no les dan esas horas, los profesionales, «que encima han tenido la buena voluntad de arrimar el hombro y pedir solo lo que es suyo», irán a los tribunales a reclamarlas pero ya tiene que ser «en concepto de horas extras por lo que el SAS habrá de pagar con el dinero de todos su mala gestión y la falta de previsión».

«A eso se reduce todo —sigue Zabala— a la improvisación, a ir poniendo parches, a pedir favores al personal para que cubran las bajas para que a la gerencia llegue que no hay problemas, a contratos en precario y sin saber el trabajador a qué días tiene que atenerse. No hay personal de Enfermería en la bolsa del SAS, no hay tampoco matronas. Les está costando trabajo encontralos».

Se queja de que «ni siquiera nos han informado del plan de vacaciones, de los descansos, de las plantas cómo quedan... El personal está quemado y frustrado. Se siente maltratado y se va a casa insatisfecho porque no tiene el tiempo que quisiera para atender al enfermo».

«No hay que olvidar —terminan— que los enfermeros son los sanitarios más cercanos al paciente que requiere su constante atención y que por eso trabajan sin descanso».

«¡Hazme el favor de trabajar que hoy no ha venido Concha!»

Así le pide una supervisora del Virgen del Rocío a un enfermero que haga la jornada de una compañera que no puede ir ese día a trabajar. El enfermero la hace y va acumulando horas que no les dan cuando necesita disfrutarlas. A.M. dijo ayer a ABC que le deben 29 y que le han dicho que las tiene que coger a lo largo de 2018 cuando, según sostiene, «puedo y debo hacerlo por ley hasta el 15 de enero». Este profesional destaca también que falta personal y, sobre todo, que «no hay retén que están para cubrir las ausencias». Lamenta también que el pasado día 11 expusieran a la subdirección de Enfermería el problema «y no haya contestado ni en positivo ni en negativo».