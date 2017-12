MI OTRA VIDA Juan B. Rebollo: «Las Reales Atarazanas serían un buen templo Jedi» Este viernes se estrena «Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi» y sus fans sevillanos esperan «una historia seria, rigurosa, y confiamos que Christopher Nolan nos la va a dar»

A sus 41 años, «casi los mismos que Star Wars», y tras más de 20 años ejerciendo de cocinero, Juan B. Rebollo decidió dedicarse al mundo del cine en el departamento de arte y atrezzo. Sevillano, hijo de trianero y sanluqueña, tiene desde hace años sus sueños puestos más allá de la otra orilla... Desde 2011 pertenece a HoloRed Estelar Sevilla, asociación que reúne a fans de «La guerra de las galaxias» en la que actualmente ejerce de relaciones públicas.

¿Por qué te uniste a HoloRed Estelar?

HoloRed es un referente nacional en cuanto a las asociaciones de Star Wars se refiere, somos la más antigua y la mayor de España, con 18 años de historia y 128 socios repartidos principalmente por Sevilla y provincia, aunque también en otras capitales Andaluzas. Pertenecer a esta asociación es todo un orgullo por la labor solidaria que llevamos a cabo y es el motor que nos mueve. Repartir fuerza a los que la necesitan y además somos una gran familia, que todo el que forma parte de la asociación es adoptado rápidamente por el buen ambiente que tenemos.

El viernes se estrena Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi ¿Qué esperas de este nuevo episodio?

Uf... Pues lo espero todo. Sobre todo que se arregle lo mal que nos pareció a los fans el episodio 7, que se saltó todo lo que esperábamos de la última trilogía, que ya estaba esbozada en diferentes novelas y cómics, pero Disney se lo saltó a la piola y contó una historia fácil que ya habíamos visto en el 77, con tal de hacer taquilla y caja vendiendo muñequitos. Esperamos una historia seria, rigurosa, y creemos y confiamos que Christopher Nolan nos la va a dar. De no ser así, muchos se replantearán seguir pagando por ir a ver otra película de Star Wars-Disney.

¿No han soportado mal el paso del tiempo los efectos especiales de las tres primeras películas?

Que va, al contrario. Las que han soportado mal el paso del tiempo son las de la segunda trilogía. Los episodios 1, 2 y 3 abusaron de los efectos digitales, en detrimento de los efectos visuales-especiales y no tienen la misma calidad que los de la trilogía clásica, que aún siguen siendo un referente para los amantes como yo, de los efectos en cartón piedra, los trajes, maquetas...

¿Te gustaría que se volviera a grabar en Sevilla?

Por supuesto. Ya estuve en el rodaje de público intentado ver qué rodaban y volvería a asistir como fan enfervorecido. Daría una parte de mi cuerpo por trabajar en el departamento de arte de Lucasfilm.

JUAN B. REBOLLO - ABC

¿Qué localización te parecería buena para grabar en Sevilla?

Hay muchas. Depende del planeta en el que se ambiente pero no solo en Sevilla capital hay grandes localizaciones para que se ruede. En la provincia tenemos muchas que podrían encajar en el universo Star Wars. El cerro del Hierro en Constantina, los arrozales y marismas de Isla Mayor, o en Sevilla capital las Reales Atarazanas serían un buen templo Jedi o los bajos del Palacio del gran Jabba de Hutt.

¿Cuántos episodios quedan por grabar en la serie?

Por rodar queda el episodio 9 que ya está en producción que cerraría la tercera y última trilogía sobre los Skywalkers, pero en mayo tenemos el estreno del Spin Off de Han Solo, y ya hay anunciado otro Spin Off sobre Obi-Wan y una nueva trilogía que no sabemos de que tratará. Nos quedan mínimo 10 años más de «La guerra de las galaxias».

¿Qué tiene el universo Star Wars que atrae a tanta gente?

Si lo supiera estaría haciendo otra saga similar y jugando al golf con George Lucas (bromea), pero analizándolo creo que ha sabido atrapar a una nueva generación cada diez años. La primera trilogía fue para los que ahora tenemos 40 y 50 años, durante 20 años se publicaron cómics y libros que atrajeron a más gente que ahora tienen 30 y 40 años. La segunda trilogía absorbió a los que ahora tienen entre 20 y 30 años y tras esto la serie de las Clone Wars, videojuegos y más libros son de los que bebieron los que están en los 15 años. Y esta nueva era Disney está atrapando a nuestros hijos y nietos... y así seguirán espero hasta 40 años más.

¿Uniforme o disfraz?

Uniforme. El disfraz es el que se pone uno todos los días para parecer una persona normal.

¿Cuántos uniformes tienes?

Pues tengo 7 trajes pero me he puesto más de 15 trajes de la saga. Desde el mismísimo Darth Vader, Chewacca, Stormtroopers, Piloto Imperial, Rebelde, etc... Pero mi uniforme habitual es el de mercenario mandaloriano, construido por mí mismo con material reciclado y que llevo 4 años luciendo con orgullo allá dónde el imperio me necesite.

¿Cuál es tu personaje favorito?

Tengo muchos. Boba Fett es uno de mis favoritos, pero quizá mi personaje o personajes favoritos son los Numerosos Droides que aparecen en la saga. Es un universo digno de observar por su gran variedad y por parecer cotidianos en la saga.

¿Que tiene Sevilla de Galáctica?

Tiene muchas cosas. Pocas ciudades, por no decir la única de España que ha sido sede del rodaje de una secuencia de la Saga, tiene la virtud de contar con dos escritores que han publicado libros sobre la saga, Andrés Valverde y Francisco Javier Martínez; ser sede del evento sobre Star Wars mas longevo, las JEHES, que organizamos HoloRed desde hace 14 años y por último contar con la Asociación más antigua y mas grande de España: HoloRed Estelar Sevilla.