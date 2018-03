Tribunales Jueces y abogados prefieren el Prado para la Ciudad de la Justicia en Sevilla Una vez descartado el solar de Los Gordales, la mayoría pide una reforma de los edificios actuales

MERCEDES BENÍTEZ

La Junta de Andalucía descartó la pasada semana el solar de Los Gordales como ubicación para la Ciudad de la Justicia porque la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda advirtió que para ello habría que cambiar la ubicación de la Feria.

Por ello y después de 21 años hablando del tema y de que la pelota se la hayan ido pasando hasta ocho consejeros de Justicia (Carmen Hermosín, Alfonso Perales, María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Alvarez, Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio de Llera) ahora la Junta anuncia que iniciará una nueva ronda de contactos con los operadores jurídicos. A la espera de que la titular del ramo, Rosa Aguilar, inicie esos contactos, se vuelve al punto de partida. Y en ese punto hay una conclusión casi unánime: los jueces quieren que los tribunales sigan donde están, en el Prado de San Sebastián. Pero acometiendo reformas más allá de los «lavados de cara» de los últimos tiempos en los viejos edificios.

El presidente de la Audiencia, Damián Alvarez, se considera «escéptico» con la situación después de años de dimes y diretes. Por eso y a la espera de que la Junta le convoque tiene claro que la solución pasa por «quedarnos en el Prado». Alvarez cree que sobre los edificios actuales y los solares adyacentes hay «una variedad de posibilidades importantes».A su juicio, se podría optar por ocupar algunos de los otros terrenos de la zona o por hacer «una mejora seria y profunda» de los edificios actuales. «Tengo claro dónde debe hacerse pero no tengo claro cómo», especifica. Alvarez insiste en que Sevilla «se está quedando atrás» con respecto a otras provincias como Málaga o Almería que tienen sus propias ciudades o Córdoba y Cádiz que también están ya en trámites de conseguirla mientras en Sevilla no se dan pasos. «La mayoría de los jueces están cansados del tema. Yo me encuentro un poco escéptico», dice el presidente de la Audiencia.

El decano de los jueces, Francisco Guerrero, recuerda que él nunca defendió ningún otro sitio que no fuera el actual del Prado de San Sebastián y que defiende la mejora de las instalaciones actuales. Guerrero es partidario de una reforma en profundidad de los edificios actuales adquiriendo algunos solares más. Porque hace falta que las instalaciones aporten mayor eficacia y dignifiquen el trabajo de servicio público que se hace.

Esas reformas deben pasar, a su juicio, por aumentar el número de salas de vistas ya que son insuficientes. O también por una mejora del juzgado de guardia ya que las instalaciones, muy antiguas, «no responden al criterio de dignidad en el trabajo». En cualquier caso tiene claro que «corresponde a la administración prestar los medios».

Otra opinión la da Conrado Gallardo, magistrado de la sección V y miembro del Foro Judicial Independiente, quien recuerda que Los Gordales era «inviable» y que su posición es que no existe «ningún estudio serio sobre la inviabilidad del Prado». Gallardo cree que la actual ubicación tiene muchas ventajas. La primera la facilidad de transporte ya que llegan autobuses, tranvía y metro.

Además Gallardo no cree necesario que todos los edificios «estén uno al lado del otro» sino que sería suficiente con que estuviesen cerca. «Podríamos reutilizar y reformular los edificios del Prado», dice el juez que también apunta la posibilidad de ampliar con otros locales cercanos como el parking y otros solares adyacentes o incluso ocupar el edificio de Viapol al completo. Gallardo cree que sería la oportunidad de hacer un proyecto «con un modelo judicial definido».

El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, defiende que las nuevas instalaciones se ubiquen en el Prado de San Sebastián y sus inmediaciones, pues es «una zona magníficamente comunicada por transporte público», incluido metro y tranvía, que además cuenta con numeroso suelo público perteneciente a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla. Gallardo cree que en esa zona se pueden estudiar distintos proyectos, que resolverían a medio plazo la situación de «insuficiencia de infraestructuras judiciales que padecemos los sevillanos».Es la apuesta de los abogados aunque Gallardo estudiará cualquier otra que sea «seria, positiva y factible». Según ha podido saber ABC, desde el Ministerio de Justicia se han interesado por el tema y han pedido un diagnostico de la situación.