La Justicia, sin medios La Junta de Andalucía, sin coche para trasladar a los jueces a una reunión del TSJA en Granada Dos representantes judiciales de Sevilla, obligados a desviarse hasta Córdoba, para recoger a otro magistrado, cuando acudían a la sala de gobierno del Alto Tribunal

MERCEDES BENÍTEZ

La nueva sala de Gobierno del TSJA que se ha reunido en la mañana de este martes con nuevos miembros en Granada ha empezado su andadura afectada por los recortes en materia de coches oficiales. Los representes de Sevilla que se dirigían a Granada se han visto obligados a pasar por Córdoba para recoger a otro juez que no tenía como acudir a la ciudad de la Alhambra.

De hecho el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez y el decano de los jueces, Francisco Guerrero, que comparten el coche oficial en sus desplazamientos de Sevilla a Granada, han tenido que desviar su ruta y parar en Córdoba para recoger al nuevo miembro de la sala de gobierno, el juez Ignaclo Vilaplana, que reside en esta ciudad autorizado por el CGPJ pese a que se encuentra en comisión de servicios en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Según han confirmado fuentes judiciales, la comitiva ha tenido que salir a las siete de la mañana y desviarse hasta Córdoba a recoger al juez Vilaplana para trasladarse posteriormente hasta Granada donde la reunión del alto tribunal andaluz estaba prevista a las diez.

Este desvío se produce después de que la Consejería de Justicia (que tiene las competencias en materia de medios judiciales) no accediera a la petición de que un coche recogiera en Córdoba al nuevo miembro de la sala de gobierno, que a partir de ahora tendrá que acudir a nuevas reuniones en Granada. Pese a que desde los tribunales se reclamó a la Junta de Andalucía los medios necesarios para su traslado, la Consejería respondió con una negativa argumentando que no podían prestar este servicio. Al parecer desde la Delegación de Justicia en Córdoba no se accedió a dicha petición de un coche alegando que, al no estar destinado en esa provincia, no les correspondía cubrir ese servicio. Y argumentando que en Córdoba «carecen de medios para atender dicha petición».

Es por ello que el conductor de Sevilla ha tenido que desviarse hasta Córdoba y se ha desplazado hasta la ciudad de la Alhambra con una «comitiva» de jueces. El coche oficial iba hoy lleno: con el chofer, el presidente de la Audiencia, el decano de los jueces y el juez Vilaplana. Han pasado por Córdoba y luego han tomado destino a Granada. Se desconoce si, a la vuelta, una vez que finalice la reunión, tendrán que volver a hacer el trayecto inverso: primero a Córdoba y luego a Sevilla. Y también lo que ocurrirá en la próxima reunión, prevista el día 23 de enero.

Los recortes en materia de coches oficiales se han agudizado en los tribunales donde hace algunos años había tres vehículos. Hoy solo hay uno que comparten el representante del Poder Judicial, el presidente de la Audiencia, la fiscal jefe y que también se utiliza para hacer algunos desplazamientos oficiales. No es la primera vez que se producen incidentes en los desplazamientos ya que en una ocasión el anterior coche se averió en uno de estos trayectos, a mitad de camino, lo que obligó a la Junta a cambiarlo por uno más moderno. Además desde los tribunales sevillanos hubo algunas quejas hace meses ya que algunos miembros de la judicatura consideran que con un sólo coche no es suficiente para las tareas de representación.