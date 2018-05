Un juzgado de Sevilla investiga por estafa a la clínica dental cerrada

Un juzgado de instrucción de Sevilla investiga hace meses a iDental por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Las diligencias previas, que van camino de convertirse en causa compleja después de que el fiscal solicitara que se ampliara un año más la investigación, se abrió después de que más de quince afectados por esta clínica que ha cerrado sus puertas recientemente denunciaran el trato recibido. La mayoría, personas con pocos recursos que acudieron a ese centro a arreglarse la boca y salieron del dentista peor de lo que habían entrado.

Decenas de esos afectados volvieron a concentrarse ayer a las puertas de este centro en la calle Federico García Lorca y posteriormente acudieron al Colegio de Dentistas a denunciar lo ocurrido.

Según relataron, el modus operandi del centro era casi siempre el mismo. Les ofrecieron un presupuesto para el tratamiento dental inflado y luego le hicieron creer que les daban una supuesta subvención con la que ese tratamiento se quedó mucho más barato del precio inicial. Se lo financiaron en plazos mensuales y empezaba la odisea. En algunos casos el tratamiento odontológico era «un desastre» porque las prótesis que les ponían eran de mala calidad y se rompían «con solo comer un bocadillo». En otros no eran de su tamaño o los tornillos estaban mal puestos y otros ni siquiera han empezado a recibir el tratamiento porque les han anulado en repetidas ocasiones las citas.«Me llamaban para anular la cita una vez tras otra», explicó una de las afectadas.

Pese a todo y a que la clínica ha cerrado y está en situación de quiebra con algunos de los trabajadores dentro en huelga indefinida, hay pacientes que aún siguen pagando la mensualidad a la financiera. Juan Carlos Pérez es uno de esos afectados que denunció su caso en los tribunales después de que le sacaran todos los dientes de arriba y le pusieran «una prótesis de resina» con la que solo podía comer puré y tortilla. Le hicieron un presupuesto de 18.335 euros, le dijeron que le subvencionarían 15.218 y que sólo tendría que pagar 3.116 euros en 36 plazos de 87 euros. Es uno de los que, tras ponerse en manos de abogados y presentar denuncia ha dejado de pagar aunque ahora se encuentra un problema añadido: a él, como a otros que han suspendido el pago, lo han metido en el registro de morosos.

«Estaba más tiempo en la clínica que en mi casa y me anulaban citas por un tubo», explica este hombre que tuvo que acudir a otro dentista para que le arreglen la boca después de que le hicieran mal el tratamiento y asegura que la Junta de Andalucía debería actuar. En su caso, como en el de otros, la clínica en cuestión tampoco le facilita el historial médico.

De momento, el juzgado ya ha comenzado a indagar. Tras tomar declaración a los perjudicados ha citado a dos administradores de iDental el 12 de junio como investigados. El abogado que lleva su caso y el de quince afectados más, Fernando Soler, asegura que los pacientes están «desesperados» porque en la mayoría el tratamiento es «de pésima calidad» o «nunca llegó». Y la mayoría sigue pagando un crédito pese a que no tiene dinero. Han conseguido rescindir el contrato de algunos para que dejen de pagar e intentado un acuerdo con la compañía. «No nos han contestado, dicen que intentan solucionar el tema», afirma Soler. Y anuncia que otros de los afectados, más de 100, se han puesto en contacto con ellos y se plantean ampliar la denuncia.

Lo que se investiga es sólo la punta del iceberg. Ayer el Colegio de Dentistas de Sevilla atendió a 126 personas con quejas por el trato que recibido en esta clínica. El letrado del colegio, Francisco Monedero, que explicó a los damnificados lo que deben hacer y les animó a seguir reclamando, anunció que estudia una denuncia por la vía penal, una querella que probablemente se acumule a la investigación que hay en el juzgado. Aunque la junta de gobierno tendrá que estudiarlo, Monedero cree que, con algunos pacientes puede tratarse de mala praxis mientras que en otros puede ser apropiación indebida y estafa puesto que se han quedado con dinero de tratamientos y no los han culminado. El Colegio de Dentistas recomienda a las víctimas que acudan a otro especialista para que se realicen el tratamiento y les haga una valoración con la que luego reclamar la cantidad.

Los trabajadores, encerrados en la clínica para no ser agredidos

Un delegado de prevención de Riesgos labotrales del comité de empresa iDental dijo ayer que en la clínica de la calle Federico García Lorca trabajan 85 personas que siguen, la mayoría, dentro de la empresa, con las puertas cerradas y en huelga indefinida. Llevan desde abril sin cobrar. No dan su identidad por miedo a represalias «Nos han dicho que no hay perspectiva de cobrar porque la empresa está en quiebra», dice un portavoz. «La dirección ha cerrado la clínica por seguridad para que los trabajadores no seamos agredidos por los pacientes», insisten.