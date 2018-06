La «impostora» del Facebook convocó hasta una manifestación para su hija enferma El hospital Virgen del Rocío tuvo que advertirle a esta mujer que recaudaba dinero de que no podía pedir para un tratamiento que es gratis

Mercedes Benítez

La mujer sevillana investigada por la Fiscalía por recaudar dinero para su hija y luego gastárselo en ropa, bingo, restaurantes y alimentación convocó incluso una concentración en las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla para pedir dinero.

Según han informado fuentes del hospital sevillano que denunció a esta mujer por pedir dinero para una tratamiento que el SAS le ofrecía de forma totalmente gratuita, la mujer, ahora investigada por la Fiscalía de Menores, convocó el pasado mes de marzo una concentración a través del Facebook bajo el llamamiento «Todos con Eli» en la que solicitaba ayuda. Por ello el hospital, que recalca que el tratamiento de la menor ha sido totalmente gratuito y que ha recibido el mejor trato de los médicos del SAS, tuvo que advertirle de que no podía realizar esa concentración.

En la página de Facebook en la que esta mujer reclamaba ayuda para su hija decía «Soy Eli, tengo 5 añitos y hace unos meses que me diagnosticaron una enfermedad rara en niños llamad pérfido vulgar infantil». Posteriormente insistía en que «con tratamientos y con buenos médicos podré hacer una vida como merezco». Y finalmente recalcaba que «ahora mas que nunca, necesitan de nuestra ayuda».

El hospital Virgen del Rocío, que fue quien puso en manos de la Fiscalía los hechos, tuvo que advertirle de que no podía recaudar dinero para un tratamiento que estaba recibiendo de forma totalmente gratuita en el SAS e incluso avisarle de que no podía hacer tal concentración. De hecho el hospital no autorizó la concentración dentro del recinto hospitalario o en los espacios de titularidad del centro público y le advirtió de que debía dejar libre la entrada del hospital, donde iban a concentrarse. ya que no tenía permiso para ello.

Pese a ello la mujer, que sí que consiguió el permiso de la Subdelegación del Gobierno para hacer la concentración, logró salirse con la suya y convocar a algunas personas a las puertas del hospital aunque, segun fuentes del SAS, fueron pocas las que acudieron finalmente. Además fuentes del hospital han recalcado que la mujer, que en algunos videos que ha difundido hace críticas a los médicos que la atendieron, se negó en alguna ocasión a que le dieran el alta a su hija por lo que permaneció más días de la cuenta en el hospital pese a que ésta evolucionaba favorablemente.

En la Fiscalía de Sevilla han recibido en los últimos días numerosas llamadas de ciudadanos denunciando que se sentían engañados ya que habían colaborado con donativos para esta mujer que, con la excusa de que necesitaba dinero para el tratamiento de la menor, llegó a organizar hasta un festival o un partido de fútbol para recabar fondos que luego se gastaba en otros menesteres. Hay quien asegura incluso que un día se trajo 34 bolsas de ropa de una conocida cadena comercial. Según la Fiscalía, con su recaudación a través de las redes sociales logró mas de 13.000 euros, de los que mas de 10.000 los gastó en bingo, restaurantes, tiendas de ropa o alimentación.