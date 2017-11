Manuel Peña: «¿Por qué no se ve la azucena como símbolo de virginidad?» El autor del cartel de la Navidad de Sevilla responde a través de ABC a las críticas recibidas en las redes sociales tras la presentación de su obra

«Este es mi cartel de la Navidad de Sevilla 2017. Este es el cartel que la Asociación de Belenistas de Sevilla ha apoyado y apoya en todo momento. Esta es mi Navidad aunque respeto y entiendo que para otros no. Entiendo que el artista está expuesto a todo tipo de críticas», así se muestra Manuel Peña tras los comentarios recibidos durante las últimas horas a través de las redes sociales.

Según Peña, el cartel presentado el sábado «se inició con la idea de homenajear a Murillo por su 400 aniversario (Ver foto bajo estas líneas). Más tarde, con otra idea de representar temas actuales cotidianos navideños y finalmente con la obra que hoy todos podemos ver y que fue presentada el pasado sábado».

«Me apena que se piense que he de recurrir a la mala interpretación de está obra para conseguir nombre, fama, o como lo queramos llamar. Esta obra la he concebido desde un prisma mas actual. Afortunadamente yo vivo de la pintura y ahí está mi trayectoria como mejor ejemplo», dice.

«Se sale de lo convencional»

Para Manuel Peña, «esta obra se sale de lo convencional. No todos tenemos en mente una Navidad con un Belén, un árbol o Reyes Magos. Mi Navidad es más espiritual, lo engloba todo. El Arcángel Gabriel (ser místico y mensajero) es el anunciador de la Buena Nueva. De ahí el lema de el cartel «Y Ella lo escuchó».

El cartel de Peña partió de esta primera obra en la que pretendía homenajear a Murillo -ABC

En relación a «comentarios obscenos, algunos que tocan la falta de respeto. Solo puedo decir que pocos han bajado la mirada y apreciar a una Sevilla llena de luz rodeada por las cinco estrellas con forma de mariquillas que posee en su pecho la Esperanza y en cambio muchos han dado rienda suelta a su imaginación para llegar a la conclusión de que el ángel no es Ángel, La Giralda no es Giralda y la azucena no es azucena».

«La imaginación de estas personas...»

«Pienso que la imaginación de estas personas podría haber llegado a la idea con la que yo he concebido el cartel. Por el bien de la cultura y la ciudad pienso que el progreso sea progreso y la ignorancia, que por desgracia la revestimos de frialdad, de poca sensibilidad y de obscenos comentarios. Solo pregunto: ¿El Ángel por qué debo cubrirlo con paños?¿Cubrimos al David de Miguel Ángel? ¿El Ángel por qué no puede atraer al espectador con esa mirada? ¿Cubrimos la mirada del Ángel del Éxtasis de Santa Teresa?... ¿Por qué no se ve la azucena como símbolo de virginidad? Y la vemos de otro modo... ¿Por qué no vemos una Sevilla dorada y llena de luz? ¿Acaso esta ciudad no es conocida por su color especial...?», se pregunta.

«¿Por qué Sevilla a pesar de su esencia barroca (esencia que comparto) no puede evolucionar en el tiempo y una vez que se presenta algo fuera de lo común, algo diferente se menosprecia?», concluye.

El artista ofrecerá próximamente una exposición en el Círculo Mercantil e industrial de Sevilla en el que se mostrará todo el proceso creativo desarrollado para esta obra: el tránsito desde la primera idea (fotografía publicada en este artículo que muestra a un Niño Jesús) hasta el resultado final que pudimos ver en el cartel presentado el sábado.

Manuel Peña nació en Sevilla en 1988. Desde pequeño muestra notables aptitudes artísticas, concretamente en la pintura, de «estilo hiperrealista» ha querido expresar en la obra «el comienzo de la Navidad.

Su primer contacto con el mundo artístico comienza al acceder a la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla en el año 2006. En 2010 comienza la Licenciatura de Bellas Artes en la Universidad Politecnica de Valencia UPV que posteriormente cursa en la Academia di Belle Arti di Roma. Desde entonces, ha comenzado una esperanzadora carrera artística en el mundo de la pintura, asentado en su nuevo estudio de la calle Cuna.

De tendencias realistas, pretende plasmar en su obra el hiperrealismo ligado al estilo barroco, representado en sus fondos dorados y ornamentales. Todo ello debido a la cultura y el sabor barroco, aún presente de su Sevilla natal.