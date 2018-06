El martes 10.100 galenos de Sevilla eligen al presidente de su colegio para los próximos cinco años

Alfonso Carmona

Alfonso Carmona, en la sede del IHP - V. Gómez

1) Que exista paro en una profesión donde la formación de los especialistas es tan costosa desde el punto vista personal y de cuentas públicas, es absolutamente de locos. Es necesario realizar proyecciones serias de las necesidades futuras y adecuar la formación de profesionales a ellas. Esto implica un fortalecimiento de la relación institucional con los demás colegios de médicos y con la Administración, para intentar formar la base de una verdadera política de recursos humanos que hasta ahora ha brillado por su ausencia. La precariedad laboral es otro problema distinto, que nace del abuso de la Administración sobre un colectivo que ha demostrado a lo largo de las últimas décadas una incapacidad absoluta para estar unido. El Colegio que yo presida tendrá como una de sus prioridades la dignificación de la profesión médica, y esto implica lucha frontal contra la precariedad. La principal arma debe ser la unión de todos los médicos.

2) La junta saliente ya bajó la cuota un 25%, y aunque esto parezca fácil, no lo es. Salió bien gracias a que se incrementó el número de colegiados en el mismo porcentaje. Estudiaremos todas las medidas posibles para ajustar las cuotas, pero más que reducirlas en un determinado porcentaje, nos interesa que el colegiado perciba que lo que paga tiene retorno. En la inmensa mayoría de los casos, el médico sevillano puede soportar el coste de la cuota; lo que molesta es percibir que no se reciben servicios a cambio.

3) Sin ningún género de dudas, sí. Crearemos servicios nuevos y mejoraremos otros existentes. Crearemos la oficina de la ayuda al médico joven, la de ayuda al médico extranjero y extracomunitario; y la de proyectos de cooperación internacional. Habrá talleres y programas de formación, a poder será con «maniquíes inteligentes»; un programa de sesiones multidisciplinares entre los distintos MIR de Sevilla y provincia; un programa de intercambios internacionales para médicos y familiares y crearemos una red de sedes comarcales del Colegio.

4) Unirlos. El sur es el sur, también en Medicina. No hay sur para el nivel profesional ni para los resultados obtenidos, que son brillantísimos, pero sí para la consideración profesional del médico. El colegiado tiene que concienciarse de que nadie va a venir a arreglarle sus problemas y que no hay más camino que el de la unión. El único vínculo común que compartimos todos los médicos son los colegios. En torno a ellos tenemos que aglutinarnos y de una vez poner freno a tanta indignidad.

5) Buscaremos primero la prevención, después la protección de las víctimas, y, por último, el castigo de los culpables.

6)Si el médico decide el abandono de toda actividad, el colegio dispone de múltiples iniciativas que le permiten sentirse partícipe de su profesión. A nosotros nos gustaría introducir un matiz nuevo, que es utilizar la experiencia de quienes durante muchos años han ejercido la profesión para que la pongan al servicio de los mas jóvenes, que muchas veces tienen una formación técnica extraordinaria, pero no el bagaje de los años.

7)En lo que a mí me toca, me siento orgulloso del trabajo de mis antecesores. Mirar atrás ya no sirve de nada, hay que mirar al futuro. Yo lo tengo muy claro. Si los médicos, a nuestro talento le sumamos nuestra unión, somos imparables. No se trata de dialogar por dialogar, sino de representar.