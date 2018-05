Educación Más de 500 niños no logran plaza en los colegios concertados de Sevilla Los centros más solicitados tienen listas de más de 20 no admitidos; este año ha habido problemas en 1º de ESO que achacan a que 2006 fue un año con repunte de natalidad

MERCEDES BENÍTEZ

@laplumilla SEVILLA Actualizado: 27/05/2018 08:17h

Como cada año por estas fechas no son pocos los padres que viven pendientes de la escolarización para el curso 2018-2019, un proceso que aún no ha acabado pero en el que ya se sabe el dato principal. A mitad de este mes la Junta de Andalucía realizó el sorteo preceptivo que hace para los casos de empate, cuando hay más solicitudes que plazas con la misma puntuación en un mismo colegio. Y de ese sorteo realizado en el edificio Torretriana, sede de la Consejería de Educación, ya se sabe que no son pocos los que se han quedado fuera del colegio que habían solicitado en primera opción.

Desde la delegación de la Consejería de Educación no facilitan los datos del número total de niños que no consigue plaza en el centro deseado. El argumento para negarse a hacer públicas esas cifras es el mismo año tras año: ningún niño se queda sin plaza porque es reubicado en otro colegio donde queden vacantes. Ese niño es, por tanto, enviado a un colegio del mismo distrito donde han sobrado plazas libres. Pero no el elegido por los padres.

Con todo, no se hace público el número de los padres, que se tienen que conformar con otra opción y con que su hijo o hija tenga que estudiar en otro colegido distinto al que ellos pidieron. Todos los años ocurre lo mismo y la Junta asegura que son muy pocos. El año pasado, según Educación, el 93 por ciento de los niños entraron en la primera opción elegida y el 98 por ciento en algunos de los centros elegidos como subsidiarios.

De este año no hay datos oficiales. Y a falta de esas cifras, ABC ha realizado un muestreo entre numerosos colegios concertados de Sevilla capital, algunos de ellos muy solicitados cada año, ya sea por su modelo educativo, su situación o por cualquier otra circunstancia. Se han pedido datos a los centros, y, en otros casos, se han consultado los tablones que estos colegios ponen en la puerta con la lista de alumnos. Y se ha comprobado que el número de niños no admitidos ronda los 500 sólo en estos centros concertados en 1º de Educación Infantil y en 1º de Educación Secundaria. En ambos niveles se han quedado fuera de esos centros más de 500 alumnos. Lo que significa que a ellos habría que sumar los de otros cursos y también los de otros colegios. Es decir, pueden ser muchos más.

En algunos colegios explican los problemas que suelen producirse en 3 años, curso en el que no es extraño que en centros que son considerados «de referencia» se queden 20 o 30 niños fuera. Pero, además, para el próximo curso se han encontrado mucha demanda para 1º de ESOque no han podido atender. ¿Por qué ha ocurrido? La explicación que dan es que 2006, el año en el que nacieron los que empezarán la ESO en septiembre, fue un año con repunte de natalidad.

Sea como sea, para los padres es duro. Gemma García, de la plataforma «Mis Padres deciden», asegura que se está viendo claramente que a muchos padres «se le niega el derecho a elegir» ya que serán muchos los niños que no podrán optar por el colegio concertado que sus progenitores eligen.

«Muchos estos centros piden reiteradamente, a la Junta, no sólo que mantenga los conciertos que ya tienen, sino que puedan ampliar su oferta para atender a esta demanda social. Año tras año, la Junta niega nuevos conciertos bajos excusas de baja natalidad», explica Gemma García recodando que por ejemplo, en Altair se han quedado muchos niños sin plaza en Infantil. Por ello insiste en que a la Junta «se le olvida que la decisión de la educación de nuestros hijos nos corresponde a los padres porque somos los responsables de ellos».E insiste en que se les están negando el derecho a elegir el modelo educativo y a educarlos según sus convicciones.